Ausgesetzter Hund sorgt für Aufregung

Letmathe/Schwerte. Der Fall eines ausgesetzten Hundes hat in den sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt.

Eine Frau hatte das Tier am Samstag gegen 7.30 Uhr auf einem Wanderparkplatz an der B 236 zwischen Schwerte und Letmathe bemerkt und die Polizei informiert. Der Hund wurde in ein Tierheim in Schwerte gebracht. Auf seiner Facebook-Seite schreibt das Tierheim: „Die Bergung erwies sich leider als sehr schwer.“ Um die Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten, habe sie betäubt werden müssen. Nun befinde sie sich im Tierheim und erhole sich. Es handele sich um eine Herdenschutzhündin. Sie sei gechippt, aber nicht registriert. Eine Anfrage an den Transponder-Hersteller sei gestellt worden. „Leider werden Herdenschutzhunde immer mehr zu Modehunden. Dass diese Hunde ganz besondere Voraussetzungen (...) für die Haltung brauchen, wird oft übersehen.“ Fotos des Tieres finden sich auf der Facebook-Seite des Tierheims Schwerte. Um Hinweise bittet die Polizei in Schwerte unter 02304/921-3320 oder 921-0.