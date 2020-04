Ausgleich zum Hauptberuf wurde für Pillingser zur Passion

Es war 1975, als Bernd Richter eines seiner Werke zum ersten Mal bei einer Gemeinschaftsausstellung in der Sparkasse Leverkusen präsentieren konnte. Doch sein Talent hatte der gebürtige Hammer bereits zuvor entdeckt. „Ich glaube, eine künstlerische Begabung – oder zumindest ein künstlerisches Gefühl – wurde mir bereits in die Wiege gelegt. Von meinem Vater habe ich mir viel abgeschaut“, blickt der 64-Jährige zurück.

Und er fügt hinzu: „Einer meiner Kunstlehrer weckte mein Interesse am ,Einfach-mal-ausprobieren’ und gab mir bereits zu Schulzeiten die Gelegenheit, mit einer Skulptur an einer Gemeinschaftsausstellung im Forum Leverkusen teilzunehmen.“ Von seinem ersten Geld habe er sich Ölfarben gekauft und sich an die Malerei gewagt – und ist dabei geblieben. „Immer nur zum Spaß“, sagt Bernd Richter, der nach einem Studium in Dortmund als Ingenieur für Verfahrenstechnik hauptberuflich im Einsatz war. Zwischenzeitlich hatte er die Malerei ein wenig zurückgestellt, bis er vor etwa 20 Jahren einen Ausgleich zur Arbeit suchte. „Da habe ich die Sachen wieder rausgekramt“, erzählt er. Doch anders als zuvor, ging es von da an „weg vom Gegenständlichen, viel Farbe musste es sein“.

„Splash“ heißt dieses Bild von Bernd Richter. Foto: Jennifer Katz / IKZ

Zufälle wollten es, dass er dann auch die Gelegenheit zu Einzelausstellungen erhielt. „Ich hatte beispielsweise Kontakt zu Jacques Weindepot in Leverkusen. Dort wurde ich gefragt, ob ich nicht mal ausstellen möchte. Das war ganz erfolgreich“, so Richter. Gleiches gilt für die Präsentation seiner Bilder bei Mövenpick an der Oper in Köln, weil er „dort viele Menschen erreichen“ konnte. Über mehrere Jahre hatte er außerdem die Chance, seine Werke in einem Leichlinger Friseursalon zu zeigen.

Nach Stationen im Rheinland zog es den Künstler der Liebe wegen vor fünfeinhalb Jahren nach Iserlohn. „Erst nach meinem Umzug hierher habe ich begonnen, das Malen zu ,erlernen’ und an Kursen beispielsweise von Karin Kroll teilgenommen“, erzählt er. Bei Ka­trin Freudenberger ließ er sich in der Toskana und in Bietigheim in die Geheimnisse der Malerei einweihen. Gerade der Aufenthalt in der Toskana sei sehr besonders gewesen, weil es dort eben eine Mischung aus Urlaub und Kurs gegeben hätte. „Bei Autoren gibt es Schreibblockaden, ähnlich ist es bei Malern – in der Toskana konnte ich einfach drauf los arbeiten.“ Vor etwa zwei Jahren wurde Bernd Richter Mitglied im Kunstverein Iserlohn, dessen „Finanzminister“ er seit Jahresbeginn ist.

Schlagzeugspielen und Radfahren gehören dazu

Wenn er nicht mit der Bildenden Kunst beschäftigt ist, setzt er sich auch gerne einmal ans Schlagzeug. „Das hat mir meine Frau vor etwa zehn Jahren geschenkt, ich hatte Unterricht bei Laura Holzwarth von der Musikschule Iserlohn“, verrät er. Und erzählt sozusagen nebenbei, dass er auch gerne Rad fährt. „Ich habe mich einer Hemeraner Truppe angeschlossen, da bin ich schon von Hemer nach Berlin mit dem Fahrrad gefahren.“

Wann seine Bilder im Rahmen der neuen Kunstvereins-Ausstellung im „Bahnsteig 42“ zu sehen sein werden, steht aufgrund der derzeitigen Lage noch in den Sternen.