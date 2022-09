Ausstellung in Letmathe: Walter Bartz setzt auf Farb-Macht

So wunderschön wie die Originale: Der Künstler Walter Bartz mit den Bildern „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ (Jan Vanmeer) und „Straßencafé am Place du Forum in Arles“ (Vincent van Gogh).

Letmathe. Im „Bahnsteig 42“ in Letmathe ist eine neue Ausstellung eröffnet worden: Walter Bartz zeigt Landschaftsszenen, aber auch Kopien berühmter Bilder.

„Das Talent zu malen, habe ich von meiner Mutter geerbt“, sagt Walter Bartz bei der Vernissage im Bahnhof Letmathe. Im „Bahnsteig 42“ ist seit Donnerstag eine kleine Auswahl seiner Werke für die nächsten drei Monate zu sehen. Es sind kleine Landschaftsszenen oder Ansichten von berühmten Bauwerken wie der Burg Altena oder das Atomium in Brüssel, die den Betrachter förmlich anziehen. Bartz setzt auf die Macht der Farben, sattes Grün, kräftiges Rot oder zarte Gelbtöne, die er auf die Leinwand bringt.

Bartz hat daneben auch die Vorliebe, weltberühmte Kunstwerke zu kopieren. So können die Besucher Jan Vermeers „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ oder Vincent van Goghs „Straßencafé am Place du Forum in Arles“ bewundern.

Magische und kraftvolle Bilder

Walter Bartz ist Mitglied im Iserlohner Kunstverein. Wie bereits erwähnt: Seine Mutter weckte bei ihm das Interesse an der Malerei. Bereits mit zwölf Jahren konnte der 1947 in Hardenbeck im Kreis Templin geborene Bartz einen ersten Erfolg feiern. In der Schule sollten die Schüler ein Bild zum Thema „Geteiltes Berlin“ malen. Bartz entschied sich für zwei Hände, die eine geteilte Erdkugel wieder zusammenfügen. Dieses Bild fand so großen Anklang, dass es zu einer Ausstellung nach Berlin geschickt wurde.

Bartz bezeichnet sich selber als Autodidakt. Er malt überwiegend in Aquarell, Acryl oder Öl und dabei entstehen magische und kraftvolle Bilder. Bartz ist einer der wenigen Künstler, dessen Bilder nicht zu kaufen sind, obwohl inzwischen mehrere hundert Bilder zum Portfolio gehören.

