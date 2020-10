Ausstellung – wie eine Biologiestudentin die Natur sieht

Foto: Michael May / IKZ

Lössel. Noch bis Januar sind im Hotel Neuhaus in Lössel rund 30 Werke von Liova Lidahl zu sehen, die mit ihrer Kunst Wissenschaft und Romantik verbindet.

„What nature told me“ – Was die Natur mir erzählt hat, könnte man den Titel der neuen Ausstellung im Hotel Neuhaus übersetzen. Die Künstlerin Liova Idahl, Iserlohnerin, 21 Jahre alt, zeichnet, malt und radiert an der Schnittstelle zwischen Kunst und Biologie. Letztere hat sie, nach reiflicher Überlegung, als Studienfach ausgewählt und befasst sich seit nunmehr sieben Semestern mit dem Aufbau und der Funktionsweise von Lebewesen.

Anatomie fasziniert sie, und nicht nur die Menschliche: Akte, Insektenkörper und Pflanzen dominieren ihre Bilder, stellenweise gehen sie ineinander über. Auf ihrem neusten Werk in Acryl umflattern Schmetterlinge eine junge Frau, krabbeln durch ihre Haare, aus ihrem Mund wachsen Blütenblätter. „Osculum natura nenne ich das, das heißt ,Kuss der Natur’. Ich wollte die pure Emotion zum Ausdruck bringen, die die Nähe zur Natur in uns auslöst,“ erklärt die junge Künstlerin. Im Studium ist sie Wissenschaftlerin, bei ihrem kreativen Schaffen begeistert sie sich für Fabelwesen und Mythen. Weil sie bedauert, was der Mensch der Natur antut, greifen viele ihrer Bilder die Themen Tod und Verfall auf. „Das ist meine erste richtige Ausstellung. Ich bin etwas nervös“, gibt sie zu – schließlich seien manche ihrer Bilder eher düster.

Andere sind dafür farbenfroh und lebendig. „Ich möchte auch auf die Schätze der Natur aufmerksam machen“, sagt Liova Idahl, die gerade angefangen hat, mit Landschaftsszenen zu experimentieren. Aquarell, Acryl, Radierungen – auch technisch probiert sie sich noch aus. Ihre Inspiration findet sie im Alltag, was die 21-Jährige daraus macht, ist in rund 30 Bildern noch bis Januar im Hotel zu begutachten.