Verkehrsunfall 58-Jähriger gerät in Letmathe in Gegenverkehr

Letmathe. Drei verletzte Personen und 70.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Schwerter Straße am Montagnachmittag.

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte, vier beschädigte Autos und rund 70.000 Euro Sachschaden – auf der Schwerter Straße hat es am Montagnachmittag mächtig gekracht, die Straße wurde komplett gesperrt.

Nach Angaben der Polizei geriet ein 58-jähriger Letmather um 13.55 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, als er auf der Schwerter Straße stadtauswärts unterwegs war. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand er sich in Höhe der Hausnummer 56, also kurz vor der Auffahrt zur Autobahn 46 in Richtung Iserlohn.

Geparkte Autos auf beiden Seiten der Straße beschädigt

Die Limousine des 58-Jährigen prallte frontal gegen einen Opel-SUV, der stadteinwärts fuhr – am Steuer ein 64-jähriger Iserlohner, daneben eine Beifahrerin, zu deren Alter und Wohnort die Polizei keine Angaben machte. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel nach rechts an den Fahrbahnrand gegen einen dort geparkten Wagen geschoben, der dabei beschädigt wurde. Der Mercedes rollte nach dem Unfall auf der abschüssigen Straße offenbar führerlos quer über beide Fahrbahnen auf die andere Straßenseite, wo er einen weiteren geparkten Pkw rammte, der ebenfalls Blechschäden davontrug.

Der 58-Jährige wurde schwer verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, der 64-Jährige und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Mercedes und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Straße blieb für die Räumarbeiten und Unfallaufnahme insgesamt zweieinhalb Stunden gesperrt. Jetzt soll geklärt werden, ob ein medizinischer Notfall Auslöser des Unfalls war.

