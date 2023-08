Autorennen von Letmathe nach Altena: Polizei sucht Zeugen

Letmathe/Altena. Von der A 46 in Letmathe bis nach Altena führte ein illegales Autorennen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem illegalen Autorennen sucht die Polizei Zeugen. Zwei Autofahrer lieferten sich von der A 46 über die Abfahrt Oestrich und weiter durch Letmathe, Nachrodt bis Altena riskante Überholmanöver.

Nach einer Meldung über ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen war die Altenaer Polizei am Dienstag längere Zeit mit den beiden Fahrern beschäftigt. Ein Autofahrer meldete der Polizei am Morgen gegen 6.50 Uhr die sehr auffällige Fahrweise zweier Fahrzeuge. Die Wagen mit französischen Kennzeichen, ein brauner Mini-Cooper und ein schwarzer Audi A6, hatten ihn auf der A 46 überholt, um dann abrupt abzubremsen und an der Abfahrt Oestrich abzufahren.

Auf ihrer Weiterfahrt über die B 236 in Richtung Altena überholten sie sich gegenseitig ohne Rücksicht auf Gegenverkehr, durchgezogene Linien, Kurven oder Tempolimits. Mit zunehmendem Abstand hinter ihnen informierte der Zeuge die Polizei über die Standorte. Am Schwarzenstein, kurz vor dem Ortsausgang von Altena, stoppte eine Polizeistreife die Fahrzeuge. Die Fahrer führten keinerlei Personalpapiere mit sich, weder Ausweise, noch Führerscheine. Lediglich ein Mitfahrer hatte einen Führerschein dabei. Der jüngere Fahrer nannte den Polizeibeamten einen falschen Namen. Tatsächlich ist der Franzose erst 17 Jahre alt und hat keine Fahrerlaubnis. Bei dem Zweiten handelte es sich um einen 22-jährigen Mann mit niederländischer Staatsangehörigkeit.

Fahrzeuge wurden nicht sichergestellt

Die Polizeibeamten transportierten die drei Männer, die widersprüchliche Angaben machten, zum Verkehrskommissariat nach Iserlohn. Die Polizei nahm Kontakt auf zu den Erziehungsberechtigten des minderjährigen Tatverdächtigen. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Führerschein und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der falschen Namensangabe. Die Männer mussten Sicherheitsleistungen in Höhe von jeweils 750 Euro bezahlen und wurden entlassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auf eine Sicherstellung der Fahrzeuge verzichtet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der beiden Fahrzeuge auf ihrem Weg zwischen A46-Abfahrt über die B 236 durch Nachrodt bis zur Anhaltestelle auf der anderen Seite von Altena machen können.

