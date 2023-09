Notarzt und Rettungsdienst eilten am Freitagabend zu dem Unfall auf der B236 in Nachrodt.

Blaulicht B 236: Iserlohner bei schwerem Unfall in Nachrodt verletzt

Letmathe/Nachrodt. Vier Verletzte und ein mit Fahrzeugteilen übersäte Bundesstraße: Darauf stießen Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr am Freitagabend in Nachrodt.

Eine Person aus Iserlohn ist am Freitagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 236 in Nachrodt verletzt worden. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für mehrere Stunden zwischen Letmathe und Altena in der Ortsdurchfahrt Nachrodt gesperrt. Es kam zu teils erheblichem Rückstau.

Der Unfall ereignete sich auf der B 236 (Hagener Straße) unweit des Amtshauses in Nahrodt. Gegen 20.15 Uhr wollte ein 45-jähriger Mann aus Nachrodt-Wiblingwerde mit seinem Wagen vom Fahrbahnrand in Richtung Altena losfahren; beim Anfahren hat er laut Polizei das Auto eines jungen Mannes (19), ebenfalls aus der Doppelgemeinde, übersehen; beide Fahrzeuge kollidierten. Der Wagen des 19-Jährigen wurde dabei in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dort mit zwei weiteren Fahrzeugen eines 39-Jährigen aus Iserlohn und eines 49-Jährigen aus Nachrodt-Wiblingwerde zusammen.

Bis auf den 45-jährigen Mann, der den Unfall ausgelöst hatte, verletzten sich laut Polizei alle Fahrer so schwer, dass sie zur Untersuchung mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert wurden; der 45-Jährige galt als leicht verletzt..

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr der Doppelgemeinde im Einsatz; sie säuberte u. a. die Fahrbahn, die mit Fahrzeugteilen übersät war, und streute ausgelaufene Motorflüssigkeiten ab.

Die am Abend - möglicherweise wegen des Beginns der Herbstferien - noch relativ stark befahrene B 236 war während der Rettung, Unfallaufnahme und Säuberung der Fahrbahn komplett gesperrt; die Sperrung dauerte laut Polizei bis gegen 0 Uhr in der Nacht an. (CMz)

