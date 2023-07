Badeunfall: 15-Jähriger tot aus Lenne bei Letmathe geborgen

Letmathe/Nachrodt. Traurige Gewissheit: Der vermisste 15-Jährige ist tot. Er konnte nur noch tot aus der Lenne zwischen Nachrodt und Letmathe geborgen werden.

Am Samstagabend wurde es traurige Gewissheit: Der vermisste 15-Jährige aus Nachrodt, nach dem die Polizei seit Freitag suchte, ist tot. Nachdem es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben hatte, starteten intensive Suchmaßnahmen an der Lenne.

Das Fahrrad des Jungen wurde am Wehr in Nachrodt, auf der Seite der Gleise, gefunden. Ein Mantrailer war im Einsatz. Der Spürhund führte die Einsatzkräfte schließlich an den Fundort der Leiche. Taucher der Feuerwehr entdeckten den leblosen Jungen im Wasser.

Nachdem Spürhunde anschlugen, suchten Taucher der Feuerwehr in der Lenne nach dem vermissten 15-Jährigen. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

„Der Junge muss gestern wohl schon im Rahmen eines Badeunfalls verunglückt sein, da er mit einer Badehose bekleidet aufgefunden wurde“, berichtet Polizei-Sprecher Marcel Dilling.

+++ Lesen Sie auch: Zwei Jahre nach der Flut – Sorge vor Starkregen in Lasbeck bleibt +++

Am Samstagmittag hatte die Polizei die Vermisstensuche veröffentlicht: Der Junge verließ am Freitagnachmittag sein Elternhaus mit unbekanntem Ziel und kehrte nicht nach Hause zurück. Zuletzt soll er am Freitag gegen 15 Uhr im Bereich Lasbeck gesehen worden sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe