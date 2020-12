Batholomäus-Grundschule bekommt Trinkwasserspender

Oestrich. Dank der „Heimatcrowd“ bekommt die Bartholomäus-Schule einen Trinkwasserspender. Am Ende der Aktion stand eine stattliche Summe für die Schule.

Die Crowdfunding-Aktion für die Bartholomäus-Grundschule über die Plattform „Heimatcrowd“ ist beendet. Und das mit Erfolg: Statt den für einen Wasserspender benötigten 4000 Euro sind sogar 5180,10 Euro zusammengekommen. 104 Personen haben das Projekt unterstützt. Die Iserlohner Stadtwerke haben zudem jede Spende über mindestens zehn Euro um weitere zehn Euro erhöht.

Der Wasserspender soll zukünftig dafür sorgen, dass alle elf Klassen der Schule keine Wasserkästen mehr in ihren Klassenzimmern stehen haben müssen, sondern an einem zentralen Ort jederzeit frisches Wasser erhalten können. Im Foyer der Schule soll der Wasserspender den Kindern am Vormittag, aber auch nachmittags in der Betreuung zugänglich sein. Aufgrund der durch den festinstallierten Trinkwasserspender garantierten Versorgung mit Frischwasser soll auch die Leistungsbereitschaft und Konzentration der Schülerinnen und Schüler gesteigert werden. Außerdem soll die „Oestiquelle“ einen Beitrag zu einer nachhaltigen Schule leisten – denn statt Pfandflaschen können die Kinder Trinkflaschen immer wieder neu an den Spendern befüllen.

Zusätzlicher Betrag wandert auf das Konto des Fördervereins

Der zusätzlich erzielte Spendenbetrag fließt auf das Konto des Fördervereins der Batholomäus-Grundschule. „Wir haben genug Ideen für Projekte, die wir mit und für die Bartholomäusschule umsetzen möchten. Ganz oben auf der Liste steht zum Beispiel ein Bewegungspfad“, heißt es auf der Homepage der Schule.