Foto: Michael May / IKZ

Die Hagener Straße in Letmathe muss erneuert werden.

Straßenbau Baustelle in Letmathe: Hagener Straße ab Montag gesperrt

Letmathe. Die Hagener Straße in der Innenstadt von Letmathe wird am Montag, 2. Mai, erneuert. Dafür muss die Straße mehrere Woche lang voll gesperrt werden.

Ab kommendem Montag, 2. Mai, wird die Fahrbahn der Hagener Straße in Letmathe erneuert. Die Baustelle zwischen Reinickendorfer Straße und Marktstraße wird in drei Abschnitte eingeteilt, teilt die Stadt Iserlohn am Mittwoch mit.

Die Fahrbahn im Bereich der Bushaltestelle Letmathe-Mitte sowie das Straßenpflaster zwischen Friedens- und Marktstraße sind in hohem Maße schadhaft und werden gegen eine neue Asphaltdecke ausgetauscht. Gleichzeitig werden die Rinnen zu den Parkflächen hin teilweise erneuert.

+++ Mehr aus Letmathe: So soll es mit der City vorangehen +++

Die Arbeiten in den drei Abschnitten müssen unter Vollsperrung erfolgen und dauern jeweils zirka zwei Wochen. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Die Gehwege werden nicht gesperrt, so dass alle Gebäude und Geschäfte weiterhin fußläufig erreichbar bleiben. Der Rettungsdienst kann die Gebäude in den gesperrten Bereichen jeder Zeit erreichen.

Bauabschnitt 1: Reinickendorfer Straße bis Friedensstraße

Im ersten Bauabschnitt von Reinickendorfer Straße bis Friedensstraße wird für die Bushaltestelle Letmathe-Mitte eine Ersatzhaltestelle an der Overwegstraße eingerichtet. Der Verkehr wird über die Reinickendorfer, Von-der-Kuhlen- und Marktstraße umgeleitet. Die Friedensstraße sowie ein Teilabschnitt der Hagener Straße zwischen Marien- und Friedensstraße werden zur Sackgasse.

Montag beginnt die Deckenerneuerung an der Hagener Straße zwischen Reinickendorfer Straße und Friedensstraße. Foto: Privat / IKZ

Bauabschnitt 2: Friedensstraße bis Marienstraße

Beim zweiten Bauabschnitt zwischen der Friedens- und Marienstraße erfolgt die gleiche Umleitung wie im ersten Abschnitt. Die Bushaltestelle Letmathe-Mitte ist dann wieder an ihrem ursprünglichen Ort erreichbar. Die Marienstraße sowie die Hagener Straße zwischen Markt- und Marienstraße werden zur Sackgasse.

Baustelle auf der Hagener Straße: Im zweiten Bauabschnitt wird der Bereich zwischen Friedens- und Marienstraße erneuert. Foto: Privat / IKZ

Bauabschnitt 3: Marienstraße bis Marktstraße

Der dritte Bauabschnitt liegt zwischen der Marien- und Marktstraße. Der hintere Teil der Hagener Straße ist über die Straßen Lennedamm, Langer Kummer und Fingerhutsmühle erreichbar. Die Marktstraße wird zur Sackgasse.

Bauabschnitt 3 betrifft den Abschnitt der Hagener Straße zwischen Marien- und Marktstraße. Foto: Privat / IKZ

Die Stadt Iserlohn bittet um Verständnis für die unvermeidlichen Einschränkungen. Die Anwohner wurden bereits direkt informiert.

Mit den Arbeiten hat die Stadt Iserlohn die Firma Kraus aus Fröndenberg beauftragt. Die Kosten betragen rund 140.000 Euro. Wenn alles planmäßig läuft, soll die Maßnahme bis Mitte Juni beendet sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe