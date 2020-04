Behelfsbrücke in Lasbeck: Neue Verkehrsführung ab Dienstag

Mitte August letzten Jahres startete die gemeinsame Maßnahme „Erneuerung Straßenüberführung Lasbecker Weg“ der Stadt Iserlohn und der DB Netz AG, bei der die Brücke über die Gleisanlagen der Deutschen Bahn im Ortsteil Lasbeck neu gebaut wird.

Im kommenden Sommer sollen laut einer städtischen Pressemitteilung nun das alte Brückenbauwerk abgerissen und die Gründungsarbeiten für die neue Brücke realisiert werden. Für diese Arbeiten ist es geplant, die Bahnstrecke zwischen dem 28. Juni und 15. Juli voll zu sperren. Damit während der Arbeiten die Zufahrt in den Ortsteil Lasbeck weiterhin möglich ist, wurde südlich der bisherigen Brücke eine provisorische Behelfsbrücke am Lasbecker Weg errichtet, über die der Verkehr umgeleitet werden kann.

Diese Brücke wird nun am Dienstag, 7. April, in Betrieb genommen. Ab dann und bis zur Fertigstellung des neuen Brückenbauwerks – etwa Anfang 2022 – gelten im Bereich Lasbecker Weg/Stenglingser Weg folgende Änderungen in der Verkehrsführung: Der Verkehr wird einspurig über die Behelfsbrücke geführt und durch eine Ampel geregelt. Für Rettungsfahrten der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes ist eine Notfallschaltung installiert, die alle Ampeln im Kreuzungsbereich nach Fernaktivierung für drei Minuten auf Rot schaltet. Zur Verdeutlichung für wartende Fahrzeuge wird die Rettungsfahrt mittels Blinklicht an jedem Ampelmast angezeigt. Im Kreuzungsbereich wird die Geschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer begrenzt.

Abgetrennter Bereich für Fußgänger, Radfahrer müssen absteigen

Fußgänger können die Behelfsbrücke über einen abgetrennten Gehweg passieren. Insgesamt werden im Kreuzungsbereich drei Fußgängerüberwege mit Ampeln eingerichtet. Der Stenglingser Weg wird in Richtung Letmathe bis zu der neu errichteten Wendeanlage zur Einbahnstraße. Radfahrer, die in Richtung Süden unterwegs sind, müssen zwischen der Wendeanlage und dem Kreuzungsbereich Lasbecker Weg/Stenglingser Weg absteigen und schieben.

Zur Sicherung der Fußgänger, die am Stenglingser Weg in Richtung Norden unterwegs sind, wird ein Gehweg auf der rechten Fahrbahnseite (Lenneufer) markiert und mit einer Straßenbeleuchtung ausgestattet. Vor der Wendeanlage wird ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) zum Parkplatz markiert. Vom Parkplatz werden Fußgänger weiter entlang des Gehwegs um die Wendeanlage sicher herum geführt. In der Wendeanlage ist der Verkehr vorfahrtsberechtigt gegenüber Fahrzeugen, die auf dem Stengling­ser Weg von Süden kommen. Im Wendebereich herrscht absolutes Halteverbot.

Auch Busse der MVG sind von der veränderten Verkehrsführung betroffen

Auf der Lasbecker Seite der Brücke wird die Vorfahrt an der Kreuzung Lasbecker Weg/Wulfeistraße geändert. Fahrzeuge, die von der Behelfsbrücke in Richtung Steinbruch fahren, haben Vorfahrt. Fahrzeuge aus der Wulfeistraße sind wartepflichtig.

Betroffen von der geänderten Verkehrsregelung sind auch vier Haltestellen der Buslinien 5 und 37 der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG), da die Busse aus Richtung Letmathe den Stenglingser Weg nur noch bis zur Wendeanlage befahren können. Die MVG wird dazu auf ihrer Homepage (www.mvg-online.de) informieren und an den Haltestellen entsprechende Fahrgastinformationen anbringen.

Eigenanteil der Stadt an der Baumaßnahme liegt bei etwa 560.000 Euro

Die Ampelanlage, die den Verkehr im Bereich der Behelfsbrücke regelt, stellt die Firma GVT aus Hagen zur Verfügung. Der Auftragswert liegt bei rund 45.000 Euro. Die Gesamtkosten für das Projekt „Erneuerung Straßenüberführung Lasbecker Weg“ liegen bei rund 3,5 Millionen Euro. Abzüglich des Kostenanteils der Deutschen Bahn und der Förderung durch die Bezirksregierung Arnsberg beträgt der Eigenanteil der Stadt Iserlohn etwa 560.000 Euro.

Ansprechpartner für die Baumaßnahme im Rathaus ist Steffen Mehrens beim Bereich Tiefbau, Abteilung Straßen und Brücken. Er ist unter 02371/217-2737 oder per E-Mail an steffen.mehrens@iserlohn.de zu erreichen.