Iserlohn: Bewaffneter „Hantelmann“ verwüstet Marien-Apotheke

Der Randalierer schlug in der Marien-Apotheke Letmathe mit einem Hantelgewicht um sich und hatte in der linken Hand ein Messer.

Iserlohn/Letmathe. Kaum aus der Psychiatrie entlassen hat der „Hantelmann“ in Iserlohn wieder gewütet. In der Marien-Apotheke drohte er auch mit einem Messer.

Der Schock beim Team der Marien-Apotheke Letmathe sitzt tief: Der „Hantelmann“ aus Iserlohn hat am Montag die Mitarbeiterinnen mit einem Messer bedroht und den frisch renovierten Verkaufsraum verwüstet.

Gegen 12.40 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Der Mann hatte die Marien-Apotheke an der Untergrüner Straße betreten und die Mitarbeiterinnen im Verkaufsraum mit einem Messer bedroht. Aus dem Rucksack holte er ein Hantelgewicht und schlug damit auf den Verkaufstresen ein. Das Team flüchtete ins Freie. Der Randalierer wütete mit der Hantelscheibe in der rechten und dem Messer in der linken Hand weiter und zertrümmerte bis zum Eintreffen der Polizei weitere Glasvitrinen.

Erst Polizei kann bewaffneten Randalierer stoppen

Erst die Polizei konnte den Täter stoppen und festnehmen. Der 23-Jährige wurde nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Dort hatten ihn Ärzte erst am Wochenende entlassen, nachdem er bereits zwei Mal durch ähnliche Taten aufgefallen war. Bedrohung reiche als Haftgrund bei einer Wiederholungstat nicht aus, erläutert die Polizei die Gesetzeslage.

Erst am Donnerstag, 3. August, hatte er gegen 17.15 Uhr in einem Discounter an der Karl-Arnold-Straße randaliert. Der Mann schlug mit einer Hantelstange Kühlschränke und Flaschen kaputt, ehe er durch Zeugen fixiert werden konnte. Zwei Tage zuvor hatte er eine nahe gelegene Tankstelle verwüstet. Zwei Beschäftigten der Tankstelle gelang es, den Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

In beiden Fällen war der 23-Jährige durch eine Ärztin und das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn in die Psychiatrie eingewiesen worden, die er aber kurze Zeit später wieder verlassen durfte. Die Hantelstangen stellte die Polizei sicher, dem Täter sind aber offenbar die Hantelscheiben geblieben. Bei der Tat in der Grüne war er zum ersten Mal auch mit einem Messer bewaffnet.

Das Team der Marien-Apotheke ist durch die Tat geschockt. Erst am Samstag war die Apotheke nach dem völligen Umbau eingeweiht worden, berichtet Apothekerin Nicole Frye. Rund 150 Gäste hatten zur gelungenen Modernisierung gratuliert. Nach der Tat blieb die Apotheke in Abstimmung mit der Apothekerkammer wegen des Schocks und der Aufräumarbeiten geschlossen. Die überall im Verkaufsraum verteilten Waren mussten eingesammelt und Scherben zusammengekehrt werden. Bis alle Schäden beseitigt sind, dürfe es noch einige Zeit dauern.

