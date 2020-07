Auto, Quad und Fahrrad in Letmathe gestohlen

Letmathe. Fahrzeugdiebstähle haben die Polizei am vergangenen Wochenende beschäftigt.

Laut deren Bericht wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein brauner Toyota Landcruiser mit dem Kennzeichen MK-CF 2388 an der Gennaer Straße gestohlen. In der Nacht zuvor wurde ein blaues Quad der Marke Polaris mit dem Kennzeichen MK-VB 36 an der Kirchstraße entwendet. Ein schwarzes Mountainbike mit weißem Vorbau (Marke Xduro All Mountain RX 27,5 R), das mit einem Schloss an einem Pfosten an der Straße An Pater und Nonne gesichert war, wurde am Samstag zwischen 11.30 und 12.45 Uhr ebenfalls gestohlen.