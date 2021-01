Taschendiebe am Werk Beim Einkaufen in Letmathe wird Geldbörse gestohlen

Letmathe. Eine Seniorin ist beim Einkaufen in einem DM-Markt bestohlen worden. Wenig später nach dem Bezahlen war dem Geldbörse verschwunden.

Eine 65-jährige Iserlohnerin ist am Dienstag-Mittag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte die Frau den Vorfall nach dem Einkaufen in der DM-Drogerie in der Hagener Straße 26 gegen 12.35 Uhr. Am eigenen Auto angekommen, stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Tasche aufgezogen und die Geldbörse daraus verschwunden war. Sie hatte den Diebstahl nicht mitbekommen.Hinweise nimmt die Wache Letmathe entgegen unter Telefon 02374/50290.