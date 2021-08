Diebe stehlen Überwachungskamera in Kleingartenanlage

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Letmathe. Diebe haben die Kleingartenanlage „Windhügel“ an der Oestricher Straße heimgesucht.

Einbrecher haben zwischen Montagabend und Dienstagmittag in der Kleingartenanlage Windhügel an der Oestricher Straße zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, sind vier von sechs Parzellen betroffen. Die Täter knackten Schlösser und brachen Fenster auf. Die Täter durchsuchten drei Hütten und nahmen mit, was sie fanden: u.a. eine Kettensäge der Marke Stihl, Akkus eines Rasenkantenschneiders, einen Fernseher, einen Bosch-Akkubohrer, ein Besteckset, eine Tafel Schokolade, zwei Packungen Batterien und acht Cola-Dosen. Ein vierter Geschädigter vermeldete zwar keinen Einbruch in seine Hütte. Da es in der Vergangenheit bereits mehrere Einbrüche gab, hatte er auf seinem Grundstück jedoch eine Überwachungskamera aufgehängt. Genau die hängten die Täter ab und nahmen sie mit. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter 02374/5029-0.

