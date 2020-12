Letmathe. In der Kleingartenanlage Piepers Kopf waren Einbrecher unterwegs.

Unbekannte Täter waren laut Polizeibericht vermutlich in der Nacht zu Donnerstag in der Kleingartenanlage Piepers Kopf unterwegs. Dort versuchten sie, die Türen mindestens zweier Gartenlauben aufzubrechen. In einem Fall verschwand hochprozentiger Alkohol. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Letmathe entgegen.