Gartenhütten am Schattweg aufgebrochen und durchwühlt

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnmobil am Schattweg eingedrungen. Laut Polizeibericht brachen die Täter zwei Einbrauschubladen in dem roten VW Transporter und entnahmen eine Western Digital Festplatte.

In derselben Nacht gab es außerdem zwei Einbrüche in Gartenhütten auf dem Gelände einer Kleingartenanlage am Schattweg. Die Täter hebelten mehrere Türen auf, durchwühlten die Holzbauten und entwendeten eine JBL Bluetooth-Box sowie einen Receiver. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02374/5029-0.