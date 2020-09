Foto: Michael May / IKZ Michael May

Roden. Die Polizei meldet einen Einbruchsversuch.

Am Donnerstag gegen 1.15 Uhr schlug laut Polizeibericht der Hund einer Familie, die in einem Haus Auf dem Mühlenberg lebt, an. Da sich de Vierbeiner aber wieder schnell beruhigt hatte, wurden die Beschädigung an der Haustür erst am gegen Mittag festgestellt. Augenscheinlich hatten Unbekannte versucht, einzubrechen. Es entstand Sachschaden.