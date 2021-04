Iserlohn-Dröschede: Polizei sucht Unfallverursacher

Dröschede. Ein 30-jähriger Iserlohner ist am Samstag leicht verletzt worden, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm.

Eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden hat sich laut Polizei am Samstag gegen 14 Uhr an der Straße „Zur Helle“ in Dröschede ereignet. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 30-jähriger Iserlohner mit seinem Elektroroller den Fahrradweg in Richtung der Straße „Zur Helle“, als aus der Einfahrt der Firma Wöste Metall- und Kunststoffverarbeitung ein dunkles Fahrzeug kam. Der ­30-Jährige wich dem Fahrzeug laut Pressemitteilung aus und kollidierte dabei mit einem Eisenzaun. Er verletzte sich dabei leicht. Weitere Hinweise auf das Fahrzeug liegen bisher nicht vor. Der Sachschaden wird mit 60 Euro angegeben, Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.