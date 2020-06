Letmatherin beim Einkauf bestohlen

Letmathe. Der komplette Einkaufstrolley nebst Geldbörse wurde einer 58-Jährigen in einem Supermarkt gestohlen.

Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr hielt sich eine 58-jährige Letmatherin in einem Supermarkt an der Hagener Straße auf. Sie hatte laut Polizeibericht ihren Einkaufstrolley dabei und ließ ihn einen Moment unbeaufsichtigt. Als die Frau sich ihm wieder zuwandte, stellte sie fest, dass unbekannte Diebe den Trolley nebst Inhalt (Einkauf und Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld) gestohlen hatten.