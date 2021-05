Rettungshubschrauber landet in Iserlohn-Oestrich

Oestrich Für den Notfalltransport einer schwer verletzten Person wurde am Sonntag der Rettungshubschrauber angefordert.

Das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Oestrich wurde am Sonntag zum Landeplatz. Nachdem eine Person bei einem Unfall schwerwiegende Verletzungen erlitten hatte, rückte am späten Nachmittag zunächst der Rettungswagen aus. Als sich herausstellte, dass ein schneller Transport in eine Spezialklinik erforderlich ist, wurde der Hubschrauber angefordert. Die Straße An der Stennert blieb für die Dauer des Einsatzes in Höhe des Feuerwehr-Gerätehauses gesperrt.

