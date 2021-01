Borussia Dröschede bietet Fahrservice zum Impfzentrum an

Dröschede. Borussia Dröschede bietet einen Fahrservice zum Impfzentrum in Lüdenscheid an. Der Verein hofft auf Nachahmer des Projekts in anderen Stadtteilen.

Viele Einsätze hatte der Mannschaftswagen der Borussia Dröschede noch nicht. Erst im April des vergangenen Jahres hatte der Fußballverein den Bully bekommen, der eigentlich verstärkt an den Wochenenden zum Einsatz kommt, um die Mannschaften zu den Auswärtsspielen zu transportieren. Durch den coronabedingt eingestellten Spielbetrieb sind weder die Trainer und Spieler noch der Wagen groß zum Einsatz gekommen. Das wird sich bald aber vielleicht ändern.

Der Vereinsbus soll nämlich für einen guten Zweck aus dem Winterschlaf geholt werden. Der Fußballclub möchte seine Unterstützung anbieten und einen Fahrservice zum Impfzentrum in Lüdenscheid anbieten. „Wir wollen die Politik nicht von ihren Pflichten entbinden, aber da helfen, wo es nötig ist“, erklärt Gero Denniger, Sportlicher Leiter im Jugendvorstand. Auf die Idee dazu ist F-Jugend-Trainer Michael Grube gekommen. „Die Frage ist zunächst im Bekannten- und Familienkreis aufgekommen, wie die eigenen Eltern oder Großeltern zum Impfzentrum gelangen können“, erzählt der Trainer. Dadurch sei er selbst ins Grübeln und dadurch auf die Idee gekommen.

Hygienekonzept in Trainergruppe erarbeitet

Gerade die ersten Gruppen der Impfberechtigten hätten manchmal Probleme mit der Mobilität. Das Impfzentrum in Lüdenscheid sei so schon schwer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, mit eventuell benötigter Gehhilfe werde der Weg noch beschwerlicher. Kurzerhand wurde die Idee eines Fahrservices in der Trainergruppe besprochen und ein entsprechendes Konzept entwickelt. „Wir haben Kontakt zu dem Gesundheitsamt aufgenommen, um abzusprechen inwiefern so ein Fahrservice möglich ist“, berichtet der Sportliche Leiter.

Maximal drei Personen können die Borussen in dem geräumigen Wagen fahren. Durch die Sitzreihen können die Mitfahrer versetzt sitzen. Während der Fahrt muss eine FFP2-Maske oder OP-Maske getragen werden. „Auf der Hälfte der Strecke wollen wir eine Pause einlegen, um den Wagen einmal querzulüften“, erklärt Gero Denniger weiter zum Konzept. Zusätzlich wird die Fahrerkabine zum Schutz noch mit einer Folie abgeklebt.

Sieben Vereinsmitglieder haben sich bereit erklärt, Fahrten zum Impfzentrum zu übernehmen, darunter auch Jugendtrainer Michael Grube und Miriam Haase, stellvertretende Geschäftsführerin im Jugendvorstand. Die Fahrten werden von jeweils zwei Personen begleitet, um gegebenenfalls zu unterstützen. Das Angebot ist kostenlos, flexibel und natürlich freiwillig. Entstehende Spritkosten sollen durch einen Spendenpool des Vereins abgedeckt werden.

Projekt richtet sich an die Bewohner von Dröschede

Eine Einschränkung für das Angebot gibt es jedoch, erklärt Gero Denniger: „Wir machen keine Pflege- oder Krankenfahrten, es handelt sich um eine Nachbarschaftshilfe.“ Und diese Nachbarschaftshilfe richtet sich zunächst nur an Vereinsmitglieder von Borussia Dröschede und deren Angehörige sowie Vereinsmitglieder der Dröscheder Ortsvereine und die Anwohner des Ortsteils.

Der Verein hofft, mit seinem Projekt ein Ideengeber zu sein, damit auch Vereine aus anderen Stadtteilen einen Fahrservice auf die Beine stellen. „Die evangelische Christusgemeinde am Roden hat bereits bei uns angerufen und hat sich unser Konzept erklären lassen“, freut sich Gero Denniger. Und auch erste Interessierte hätten sich bereits über den Ablauf der Fahrten zum Impfzentrum informiert. Das Feedback ist positiv. „Viele sehen den Verein als Herzstück des Ortes an. Umgekehrt können wir nun etwas zurückgeben“, so Gero Denniger.

Interessierte können sich zur Terminabsprache unter 0176/47138954 oder 0160 3776672 melden.