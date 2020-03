Bringhöfe zu, Abfuhr weiter wie gewohnt

Iserlohn/Letmathe. Schadstoffmobil hat Betrieb aber eingestellt

Aufgrund der Coronakrise bleiben die Bringhöfe in Iserlohn und Letmathe zum Schutz der Mitarbeiter und der Bürger vorerst bis zum Ende der Osterferien, also bis einschließlich 18. April, geschlossen. Auch das Schadstoffmobil stellt bis dahin seinen Betrieb ein. „Wir halten das für die sinnvollste und sicherste Variante, um unnötige Kontakte und Fahrten zu vermeiden“, sagte der Sprecher des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung, Dennis Potschien, auf Anfrage. Momentan sei die Devise, „alles, was verzichtbar ist, einfach sein zu lassen“, und dazu zähle eben die Anlieferung beispielsweise von Elektrogeräten oder die Entsorgung einer Dose Lack. Auf keinen Fall sollte jetzt aber diese und alles weitere, was nur über das Schadstoffmobil fachgerecht entsorgt werden dürfe (Altöl, Batterien, Reinigungs- und Pflegemittel), in der grauen Restmüll- oder der gelben Wertstofftonne landen. Die Leerung der Tonnen, auch der blauen, finde weiter ebenso planmäßig statt wie die Abfuhr von Sperrmüll, Elektrogroßgeräten und Grünabfall nach Anmeldung über die Postkarten im Abfallkalender und die Internetseite des ZfA. Auch die Altglas-, Altpapier- und Grünabfallcontainer könnten weiterhin wie gewohnt genutzt werden. Für Grünabfall gibt es zudem eine kostenlose Annahmestelle von Lobbe-Entsorgung in Sümmern, Hegestück 20, die auch (zumindest erst einmal) weiter geöffnet ist.