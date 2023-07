Brötchen und Leergut bei Discounter in Letmathe gestohlen

Letmathe. Zwei Diebe konnte die Polizei an einem Discounter in Letmathe stellen. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Eine Brötchenkiste und Leergut wollte ein Duo an einem Discounter an der Untergrüner Straße stehlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete am Montagmorgen, gegen 5.40 Uhr zwei Männer, die eine Brötchenkiste von der Anlieferung des dortigen Markts nahmen. Anschließend entfernten sie sich mit einem Einkaufswagen voller Leergut in Richtung Letmathe. Zuvor hatten sie einen Metallkäfig aufgebrochen, in welchem das Leergut lagerte.

Die Mitarbeiterin alarmierte die Polizei. Die beiden Männer, ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ein Fluchtversuch des älteren Diebes schlug fehl, die Polizeibeamten waren schneller. Da beide über keinen festen Wohnsitz verfügten, wurden sie vorläufig festgenommen. Das Diebesgut wurde dem Discounter ausgehändigt, berichtet die Polizei.

