„Bruder Hölscher“: Debatte, Leidenschaft, Demut

Drei Idole soll es im Leben von Burckhardt Hölscher geben: Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther King. Altkirchmeister Gerd Neumann und Andreas Gocz vom Presbyterium überreichten Hölscher am Sonntag in seinem Abschiedsgottesdienst in der Friedenskirche eine Collage mit Porträts dieser drei Idole als Geschenk der Gemeinde. Und es war noch Platz für ein weiteres Idol: Burckhardt Hölscher ist somit fortan das vierte Idol der Gemeinde. Das war nicht mit ganz so viel Pathos gemeint, es war vielleicht auch ein Stück Humor dabei, zeigt aber doch die Stellung, die sich dieser Burckhardt Hölscher in 36 Jahren in der und rund um die Letmather Friedenskirche aufgebaut hat.

Superintendentin Martina Espelöer hatte zuvor gesagt, man könne sich die Kirchengemeinde Letmathe „ohne Dich, lieber Bruder Hölscher, nur schwer vorstellen.“ Dieser „Bruder Hölscher“ habe eine menschennahe Gemeinde geschaffen, in einer geöffneten und offenen Kirche.

Im Wind der 68er aufgewachsen, lange Haare, immer bereit, auszubrechen, beschrieb Espelöer den jungen Hölscher. Aber auch tiefe Ergebenheit und Demut zeichneten ihn aus. Und da, wo er Widersprüche gesehen habe, sei eine leidenschaftliche Debatte für ihn unausweichlich gewesen. Mit viel Leidenschaft habe Hölscher sich auch um Patengemeinden bemüht, sie sprach von einem unbedingten Willen zum Versöhnen und dem Bauen von Brücken. „Danke für Deinen Dienst, ich wünsche Dir, dass Du den Begriff Freiheit nun neu lernst“, sagte Espelöer kurz vor der formellen Entpflichtung Hölschers. Natürlich verbunden mit dem „Hinweis“, dass er auch weiterhin seelsorgerisch tätig sein und auch weiter Gottesdienste verantwortlich feiern könne. Ein Hinweis oder eine Aufforderung?

Schick bezeichnet Kircheals „systemrelevant“

Bürgermeister Thorsten Schick lobte Hölschers Engagement als Pfarrer, er habe unzählig vielen Menschen geholfen, ihnen zur Seite gestanden. Er habe sich aber nicht nur für die Gemeinde sondern für ganz Letmathe engagiert, wo nötig auch mit kritischen Beiträgen. Nicht nur deshalb meinte Thorsten Schick wohl: „Kirche ist systemrelevant, ist ein Ort, an dem Menschen aufeinander zugehen und einander helfen.“

Es gab zahlreiche weitere Grußworte, per Videobotschaft von Eliki Bonanga aus dem Kongo, von Pfarrer Tomasz Stawiak von der Friedenskirche Jawor in Polen, von Pastor Hubert Olbricht von den katholischen Nachbarn in St. Kilian oder musikalisch von Werner Kötteritz und Svenja Franck.

Entpflichtung auf der einen Seite, Einführung auf der anderen Seite: Denn in dem feierlichen Gottesdienst wurde zugleich Pfarrer Emmanuel Boango als ökumenischer Mitarbeiter des evangelischen Kirchenkreises im Allgemeinen und der Kirchengemeinde Letmathe im Besonderen gefeiert. Schon 2010 im Kongo habe ihn Hölscher „Freund“ genannt, sagte Boango. Hölscher gehe nun in den Ruhestand und „ich trete in die Gemeinde ein, in der er 35 Jahre gearbeitet hat.“ Auch hier trägt die Partnerschaft mit dem Kongo also Früchte.

Und Burckhardt Hölscher: Letmathe sei für ihn längst der Ort geworden, „an den ich gestellt bin, an den ich eigentlich gehöre.“ Und das soll auch so bleiben.