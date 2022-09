Brückenfest-Auftakt mit Geburtstag und Bandjubiläum

Abendstimmung beim Brückenfest-Auftakt am Freitag. Am Samstag und Sonntag geht es weiter.

Letmathe. Was die Letmather Kult-Band Halber Liter und das beliebte Brückenfest gemeinsam haben.

Eigentlich passt der Titel nicht. Überhaupt nicht. Aber der Rhythmus packt, das Publikum wippt im Takt mit, vor der Bühne trauen sich die ersten Zuschauer zu tanzen. „So lonely“, mit dem Klassiker von The Police, lassen Halber Liter am Freitagabend ihren Auftritt beginnen – dabei ist auf dem Platz vor der Hauptbühne und auf der Festmeile nun wirklich niemand alleine: Im Gegenteil, der Auftaktabend des Brückenfests lockt die Zuschauer gleich in Massen.

Für die Vollblutmusiker von Halber Liter ist es ein Heimspiel, und es ist ihnen anzusehen, wie sehr sie sich freuen, ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum in der Stadt zu begehen, wo alles begann. „Gibt es einen besseren Platz als das Brückenfest, um das Bandjubiläum zu feiern?“, hatte schon Christoph Panne vom Organisationsteam der Letmather Werbegemeinschaft in der Ansage rhetorisch gefragt. Wohl kaum. Zumal beiden, der Band wie dem Brückenfest, eines gemeinsam ist: Sie haben nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Und so läuten Halber Liter volle Kanne das Fest bis spät in die Nacht hinein ein.