Die Eröffnung des Brückenfestes in Letmathe überzeugte mit einem bunten Programm.

Letmathe. Das Brückenfest in Letmathe ist diesmal anders, aber dennoch kamen viele Besucher zur Eröffnungsfeier. Wir habe die Bilder dazu.

Das Brückenfest startete am Freitag in Letmathe mit einer großen Eröffnungsfeier und lockte direkt viele Besucher in die Innenstadt. Das sind die besten Bilder vom Eröffnungstag.

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke / IKZ

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Die Eröffnung des Brückenfestes in Letmathe begeisterte viele Besucher. Foto: Kirsten Greitzke / IKZ

Letmathe- Die schönsten Bilder der Brückenfest-Eröffnung Das Brückenfest in Letmathe startete mit einer großen Eröffnungsfeier und begeisterte direkt hunderte Besucher. Foto: Kirsten Greitzke

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe