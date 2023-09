Brückenfest Letmathe: So reagierten Besucher auf Änderungen

Das Brückenfest in Letmathe überzeugte die Besucher am Samstag mit Geselligkeit, Musik und Trödelmarkt.

Letmathe. Das Brückenfest in Letmathe musste in diesem Jahr ohne beliebte Programmpunkte auskommen. Besucher gaben ihre eindeutige Meinung dazu ab.

Es wirkte wie ein eindeutiges Signal in Richtung WerbegemeinschaftLetmathe: Musiker Robin Stone spielte beim Brückenfest auf dem Letnetti-Platz vor fünf Zuschauern. Gewohnt gab er mit seiner rauchigen Stimme alles und hatte Klassiker von John Denver und Rod Stewart im Gepäck, aber der Ansturm am Samstagmittag blieb aus. Störte die Besucher, dass die Brücken nicht wie sonst üblich Fundament des Festes sein konnten?

+++ Lesen Sie auch: Brückenfest Letmathe: So gelungen war die Eröffnung +++

Denn bedingt durch die Großbaustelle, die zwei Kreisverkehre in Letmathe entstehen lässt, konnten die Brücken nicht genutzt werden. Beleuchtung, Entenrennen und Feuerwerk sind normalerweise feste Programmpunkte, die die Besucher jedes Jahr begeistern. Auch ist die Lenne mit Bühne und Verpflegungsständen ein guter Ort zum Verweilen. Aber diesmal war dort gähnende Leere. Stattdessen war die komplette Hagener Straße Schauplatz für die diesjährigen Festivitäten inklusive drei Bühnen und vielen Angeboten für Getränke und Speisen sowie einem Trödelmarkt.

Nur wenig Publikum am Mittag für Musiker beim Brückenfest

Bei den Dom-Arkaden ging es Sänger Torben Strassburger ähnlich wie Kollege Stone, auch wenn die Sitzgelegenheiten dort eher genutzt wurden. Die Tanzwelt Schauburg musste zum Bedauern vieler Besucher spontan sogar absagen. Ein Beinbruch machte einen Strich durch die Planung.

+++ Mehr zum Thema: Brückenfest Letmathe: Die schönsten Bilder vom Freitag +++

Der Trödelmarkt lud zum Schlendern ein. Das ein oder andere „Hallo, Servus“ beim Erkennen eines bekannten Gesichtes, und schon wurde geplaudert. Es ging alles deutlich gemächlicher zu mit Blick auf den Eröffnungstag, wo bis um 1 Uhr in der Nacht gefeiert wurde. „Es war die Hölle los und ich war hellauf begeistert, dass so viele junge Leute hier waren. Plötzlich wurde eine Polonaise gestartet. Das erlebt man hier selten“, freute sich Paul Nowak, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Vielleicht war danach eine Pause nötig oder der Flohmarkt sprach einfach nicht die breite Masse an. Viele genossen den Tag in den Eiscafés und schauten dem Treiben zu – nach einer entspannten Runde über die Festmeile.

Kirmes überzeugt die Jugend in Letmathe

Die kleine Kirmes in der Overwegstraße überzeugte dafür schon früh am Tag die Familien. Kinder tobten sich im Autoscooter aus, saßen erfreut auf dem Karussell und genossen die Süßigkeiten. Ebenso sorgte die Trampolinanlage auf der Hagener Straße für strahlende Gesichter bei den Knirpsen. Auch am Abend hatten sie noch eine Menge Spaß, als mehr und mehr Erwachsene bereit für eine neue Runde Brückenfest waren.

+++ Auch interessant: Letmathe: Das Brückenfest wird in diesem Jahr ganz anders +++

Hier zeigte sich dann, was das Brückenfest ausmacht: Eine Veranstaltung, die alle Altersklassen gleichermaßen anspricht und nach Letmathe lotst – und das über die Stadtgrenzen hinaus. Menschenmassen dicht an dicht vor den Bühnen, es wurde getanzt, gefeiert und mitgesungen, egal ob textsicher oder nicht. „Mit den Brücken ist das alles noch mal cooler und eine ganz andere Stimmung, aber es ist auch so sehr gut, wenn auch gefühlt leerer als sonst“, sagte Linda, die mit ihren Freunden zu Besuch war. Seit ihrem 12. Lebensjahr gehört das Brückenfest für sie jedes Jahr zu den Pflichtveranstaltungen.

Brücken spielen beim Brückenfest nicht die größte Rolle

Für Christel Geck spielte die Brücke keine Rolle. Sie genoss den Abend, traf bekannte Gesichter und hatte auch so eine schöne Zeit. „Es ist einfach sehr geil. Wir kommen aus Hohenlimburg und hier ist einfach immer was los“, freute sich auch Timo Semme, der sich an der Boxmaschine auf der Kirmes ein Duell mit seinen Freunden lieferte. Auch Sandra Martin freute der Stadtfest-Charakter. Der Besuch ist für sie und Peter Petschokat ebenfalls Pflicht. Sie ist froh, dass überhaupt was in den Städten passiert.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn/Letmathe: Neue Hinweise auf Fütterungsverbote +++

Lars Fleiter vermisste die Brückenelemente hingegen. Als Letmather ist auch er immer bei den jährlichen Festivitäten dabei und genoss im vergangenen Jahr noch die Angebote unter der Brücke. „Es ist schade, dass es dieses Jahr anders sein muss, aber es ist dennoch okay.“ Lars Falkenberg kam mit Freunden aus Hohenlimburg und musste feststellen, dass ein Brückenfest ohne Brücken nicht das gleiche ist. Die Geselligkeit fehlte ihm dadurch ein Stück weit in diesem Jahr. „Aber man hat das Beste aus der Situation gemacht und wir sind gerne hier.“

Brückenfest Letmathe 2024 im gewohnten Format

Bei bestem Wetter überzeugte auch der verkaufsoffene Sonntag und lud zum Schlendern ein. Der Autosalon zog neugierige Blicke auf die Fahrzeuge und so manches Probesitzen und Foto musste dann auch sein.

Im kommenden Jahr soll das Brückenfest dann wieder in gewohnter Form stattfinden und wird dann sicher jeden Besucher wieder völlig zufrieden stellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe