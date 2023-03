BSV Grürmannsheide: Erstmals in 129 Jahren Frau im Vorstand

Grürmannsheide. Premiere beim BSV Grürmannsheide: Der Schützenverein wählte zum ersten Mal in seiner 129-jährigen Geschichte eine Frau in den Vorstand.

„Zeitenwende“ beim BSV Grürmannsheide 1894: Mit der Wahl zur 1. Beisitzerin bekleidet mit Ilona Rammelmann erstmals eine Frau ein Vorstandsamt in der 129-jährigen Vereinsgeschichte. Dementsprechend groß war der Applaus am Samstag im Vereinsheim „Alte Schule“, als Ilona Rammelmann das Amt annahm.

Wenn es eine Medaille für die längste Jahreshauptversammlung geben würde, wäre der BSV Grürmannsheide sicherlich auf dem Treppchen. Um 20 Uhr begrüßte der erste Vorsitzende Thomas Lücke die Mitglieder, darunter Ehrenoberst Johannes Nolte, Kaiser Friedhelm Zappe, den Ehrenvorsitzenden Ralf Breer sowie den amtierenden König Bernhard Kalis, gegen 23 Uhr wurde letztlich der Punkt „Verschiedenes“ zu Ende gebracht.

Langweilig wurde es nie, denn das ist ein Plus beim BSV Grürmannsheide, der Verein ist eine große Schützenfamilie, in der sich alle mit dem BSV identifizieren. Derzeit hat der Verein 140 Mitglieder. Und während andere Vereine über mangelnden Zuspruch klagen, wurden am Samstag 17 Mitglieder neu in den Verein aufgenommen, der finanziell auf gesunden Füßen steht, wie Schatzmeister Armin Adrian in seinem Kassenbericht feststellte.

Thomas Lücke bleibt Vorsitzender

Nachdem der Vorstand nach den Jahresberichten entlastet wurde, wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand. Vorsitzender bleibt Thomas Lücke, neuer Oberst wurde Siegfried Fischer, er löst Andreas Poppe ab. Poppe hatte das Amt nur kurz inne, es wurde kommissarisch durch Ehrenoberst Johannes Nolte weitergeführt. Fischers Nachfolge als Schriftführer tritt André Beier an. Die weiteren Vorstandsposten sind: Frank Holzrichter (1. Schießwart), Alexander Zappe (Hauptmann Stab), Mark Tillmann (Zeugwart).

Der neue Oberst Siegfried Fischer bedankte sich in einer kleinen Ansprache für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. „Mein Vorgänger Johannes Nolte ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Johannes Nolte, er ist einfach ein Unikat“, lobte er seinen Vorgänger.

Als letzte „Amtshandlung“ konnte der scheidende Oberst Johannes Nolte einige Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue auszeichnen und Beförderungen aussprechen. Urkunden und Medaillen erhielten: Gerd Brunnert, Michael Tschöke und Alexander Zappe (25 Jahre), Wolfgang Klutz (50 Jahre), Wolfgang Schneider (BSV-Verdienstorden für 50 Jahre Schießmeister). Befördert wurden: Christian Majdan (Leutnant und Fahnenoffizier), Tim Seiler (Leutnant und Adjudant) sowie Siegfried Fischer (Oberst).

1000 Euro für die Jugendarbeit

Ein großes Lob gab es für die Schießabteilung des BSV Grürmannsheide, die auf regionaler und Landesebene große Erfolge feiert. Es sind besonders die jungen Schützen und Schützinnen, die mit ihren Leistungen ein Zeichen setzen. Um die Jugendarbeit des Vereins noch weiter zu stärken, dürfen sich alle Jugendlichen über eine Zuwendung des Vereins ins Höhe von 1000 Euro zur freien Verfügung freuen.

Besprochen wurden die nächsten Aufgaben des Vereins. So benötigt die Wohnung in der Alten Schule dringend neue Fenster. Die Grürmannsheider Schützen hatten sich bei der Übernahme des Gebäudes von der Stadt verpflichtet, notwendige Investitionen in den Gebäudeerhalt zu übernehmen. Weiterhin ist der Ausbau eines Raumes im Schießstand zu einer barrierefreien Toilette in Planung.

Leider gehen die Inflation und die gestiegenen Kosten nicht am BSV vorbei. So stimmten die Mitglieder mehrheitlich für eine Erhöhung des Getränkepreises um 20 Cent. Mit einem gemeinsamen Abendessen ging dann die Jahreshauptversammlung zu Ende.

>>> Wichtige Termine

Samstag, 11. März, 18 Uhr: Holländischer Abend

Holländischer Abend Donnerstag, 18. Mai: Biwak (Himmelfahrt-Gottesdienstnoch offen)

Biwak (Himmelfahrt-Gottesdienstnoch offen) Im August: Wochenend-Vereinsfahrt, die gemeinsam mit der 1. Kompanie IBSV stattfindet

Wochenend-Vereinsfahrt, die gemeinsam mit der 1. Kompanie IBSV stattfindet Samstag, 12. August: Wandertag

Wandertag Samstag, 30. September: Oktoberfest

Oktoberfest Im Herbst: Brauereibesichtigung

Brauereibesichtigung Sonntag, 12. November: Martins-Markt

Martins-Markt Samstag, 16. Dezember: Jahresausklang

