BSV Lössel: 33-Jähriger erst Oberst, jetzt auch Vorsitzender

Lössel. Mathias Müller ist neuer Vorsitzender des BSV Lössel. Was sich der junge Vorsitzende für den Verein mit seinen 41 Mitgliedern vorgenommen hat.

Mit seiner Wahl zum Oberst auf der Offiziersversammlung des BSV Lössel im Februar wurde der 33-jährige Mathias Müller einer der jüngsten Obristen im Schützenkreis. Am Freitag wurde er auf der Jahreshauptversammlung noch zum 1. Vorsitzenden gewählt.

In einer kurzen Ansprache dankte er den Mitgliedern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. „Ich werde mich bemühen, das Amt so gut wie möglich auszufüllen, an alten Traditionen festzuhalten, aber auch Neues auszuprobieren“, versprach Müller. Er merkte aber auch an, dass für ihn die Familie und der Beruf an erster Stelle stehen. Er warb dafür, dass die Mitglieder ihn bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützen, „damit dieser kleine Verein weiter bestehen bleibt.“

Müller tritt damit die Nachfolge des viel zu früh verstorbenen Karl-Heinz Hunke an, den die Mitglieder und der Verein posthum zum Ehrenoberst des BSV Lössel ernannten.

Stellvertreter im Vorstand fehlen

Corona hat auch den BSV Lössel ordentlich durcheinandergewirbelt, Veranstaltungen waren kaum möglich und so fehlen dem Verein auch Einnahmen in der Kasse. Das wurde beim Bericht von Schatzmeisterin Jutta Bergmann deutlich. Grundsätzlich ist der Kassenbestand solide, dennoch bleibt ein kleines Minus beim Jahresabschluss. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet.

Mehr aus Lössel: Obergeschoss der Begegnungsstätte bleibt vorerst tabu

Mit Mathias Müller als 1. Vorsitzenden, Jutta Bergmann als Schatzmeisterin und Michael Barth als 2. Geschäftsführer hat der Verein zwar einen geschäftsführenden Vorstand, es fehlen aber Stellvertreter. So konnten bei den Neuwahlen die Posten des stellvertretenden Vorsitzenden, des ersten Geschäftsführers und des stellvertretenden Kassierers nicht besetzt werden. Müller bat die Mitglieder eindringlich darum, in sich zu gehen, ob sie nicht ein Amt übernehmen wollen.

Derzeit hat der BSV Lössel 41 Mitglieder. Sorge bereitet dem Verein der von Michael Barth verlesene Wirtschaftsplan für das Jahr 2023. Den Einnahmen stehen höhere Ausgaben gegenüber, wenn nicht durch Veranstaltungen die Differenz ausgefüllt werden kann.

Erfolgreiche Sportschützen

Es gab aber auch Erfreuliches: So konnte Mathias Müller seine Mutter Jutta für 50 Jahre im BSV Lössel auszeichnen und ihr Urkunde und Ehrennadel überreichen. Michael Barth sowie Jutta Bergmann übernahmen die Auszeichnung des Oberst, der bereits seit 25 Jahren im BSV ist. Auch für ihn gab es Urkunde und Ehrenmedaille.

Lesen Sie auch: Klage über massive Erschütterungen am Dümpelacker

Ein Aushängeschild der Lösseler Schützen sind die Sportschützen, die im vergangenen Jahr zahlreiche Erfolge auf Bezirks und Landesebene erreichten, so Michael Vogt, der den Bericht der Abteilung verlas.

Mit einem kleinen Imbiss für alle Teilnehmer ging die harmonische Jahreshauptversammlung dann zu Ende.

>>> Wichtige Termine

6. April, 19 Uhr: Osterpreisschießen in der Begegnungsstätte

Osterpreisschießen in der Begegnungsstätte 30. April, 18 Uhr: Maibaum aufstellen (Begegnungsstätte)

Maibaum aufstellen (Begegnungsstätte) 6. Mai, 13 bis 14 Uhr: Start zur Offiziers- und Herrenwanderung ab Begegnungsstätte, Ziel der Wanderung ist das Forsthaus Löhen

Start zur Offiziers- und Herrenwanderung ab Begegnungsstätte, Ziel der Wanderung ist das Forsthaus Löhen 24. Juni, 16 Uhr: Teilnahme am kleinen Schützenfest der 4. IBSV-Kompanie

Teilnahme am kleinen Schützenfest der 4. IBSV-Kompanie 1. bis 10. Juli: Teilnahme am Traditionsessen und Teilnahme am Festzug des IBSV

