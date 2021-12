Bücher-Hamstern in Letmathe – für den nächsten Lockdown?

Jürgen Seidel ist extra mit seiner Frau aus Hagen in den Letmather Saalbau gekommen. Der Rentner liest gerne und viel - am liebsten Krimis und historische Roman. Vor Ort hat er sich mit Nachschub eingedeckt und wartet nun auf seine Frau, die noch an den Ständen am Stöbern ist.

Foto: Miriam Mandt-Böckelmann / IKZ