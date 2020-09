Bührmann-Filiale in Letmathe: Fleischerei muss umziehen

Letmathe. Die Fleischerei Bührmann muss nach über 50 Jahren mit ihrem Geschäft umziehen. Das neue Ladenlokal befindet sich ebenfalls an der Hagener Straße.

Seit 1955 hat die traditionsreiche Fleischer-Familie Bührmann eine Filiale an der Hagener Straße, zunächst im Haus Nummer 17, im Jahr 1968 erfolgte der Umzug ins Haus Nummer 41. Jetzt, nach 52 Jahren am gleichen Standort steht für Familie Bührmann erneut ein Wechsel an. „Der Vermieter hat uns das Ladenlokal gekündigt“, begründet Geschäftsführerin Ulrike Bührmann die Veränderung. Grund seien Streitigkeiten bezüglich des Mietvertrags gewesen, die zur Kündigung geführt hätten.

In der Letmather Innenstadt gibt es zwar viel Leerstand, für die Fleischerei gestaltete sich die Suche nach einem passenden Ladenlokal dennoch schwierig. Denn das traditionsreiche Familienunternehmen benötigt für seine Filiale eine Grundfläche von 120 bis 130 Quadratmetern. „Die meisten Geschäfte haben aber nur eine Größe von 30 bis 60 Quadratmetern“, stellt Dorit Sobbek fest, die den Familienbetrieb übernehmen möchte. Doch die Suche war letztendlich erfolgreich. Mit dem Leerstand des griechischen Imbiss „Syrtaki“ haben Ulrike Bührmann und Nichte Dorit Sobbek nun ein neues Ladenlokal gefunden. „Wir sind sehr froh, dass wir das Geschäft gefunden haben“, freut sich Ulrike Bührmann. Es sei zudem das einzige Ladenlokal auf der Hagener Straße, das den gewünschten Vorgaben entspricht.

„Uns war es immer wichtig zu sagen, dass wir in Letmathe bleiben“, sagt Dorit Sobbek. Das habe vor allem mit der gegenseitigen Wertschätzung zwischen den Kunden und der Bührmann-Fleischerei zu tun.

Umbauarbeiten im neuen Geschäft haben begonnen

Doch bis der Verkauf im neuen Ladenlokal beginnen kann, gibt es noch viel zu tun. Seit einigen Tagen steht bereits ein Bauzaun um das Haus Nummer 23. „Wir sind gerade dabei zu entkernen“, berichtet Fleischereimeisterin Ulrike Bührmann. Im Anschluss wird das Ladenlokal angepasst. Wenn alles umgebaut ist, wird der Kunde bei seinem Einkauf weitere Einblicke in den Betrieb erhalten. „Wir haben uns dazu entschlossen, zur Spülküche eine Halbwand einzurichten, weil dem Kunden gar nicht so bewusst ist, welche Nebenarbeiten noch anfallen“, erklärt Dorit Sobbek. Außerdem soll eine gläserne Vorbereitung entstehen. „Das heißt, der Kunde steht vor der Theke und kann zuschauen, wie die Verkäuferin etwas vorbereitet oder schneidet“, ergänzt Ulrike Bührmann.

Vorteile bringen die neuen Räume auch. Sind in der aktuellen Filiale die Räumlichkeiten auf zwei Etagen verteilt, befindet sich jetzt alles auf einer Etage. Zudem gibt es einen Fahrstuhl, der zur Parallelstraße Hagener Straße hinabführt. Von dort aus kann die Filiale einfacher beliefert werden. Die Produktion, die zu 90 bis 95 Prozent noch in eigener Hand liegt, findet in Iserlohn statt. Auch hier wird die Fleischerei per Livestream einen Einblick in die Eigenproduktion in der Wurstküche zulassen.

Auch auf den neuen Standort an Nummer 23 blickt Familie Bührmann positiv, denn viel Leben spielt sich auf diesem Teil der Hagener Straße ab. Im Verkaufsraum soll das Angebot mit einem kleinen Fleischerei-Imbiss erweitert werden mit Frikadellen, Leberkäse und Schnitzel. Wenn die Bauarbeiten nach Plan verlaufen, soll der Umzug zum Jahreswechsel erfolgen. „Wir hoffen, dass wir spätestens Mitte Januar im neuen Geschäft verkaufen können“, so Dorit Sobbek.