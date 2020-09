Foto: Michael May

Schlechte Nachrichten für den Letmather Weihnachtsmarkt: In diesem Jahr lässt sich dieser am Haus Letmathe nicht umsetzen.

Werbegemeinschaft Letmathe Bummeln am Verkaufsoffenen Sonntag in Letmathe

Letmathe. Der verkaufsoffene Sonntag soll nach Möglichkeit stattfinden. Der Weihnachtsmarkt hingegen fällt aus.

„Bummeln – schauen – Neues entdecken“: Mit diesen Worten lädt die Werbegemeinschaft Letmathe alle Interessierten ein, den verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt zu besuchen. Die Zeit zwischen 13 und 18 Uhr soll genutzt werden, um die Innenstadt zu beleben und die Einzelhändler dabei zu unterstützen, einen Teil des durch den pandemiebedingten Lockdown weggefallenen Frühjahrsumsatzes wieder auszugleichen. „Das ziehen wir durch“, sagte Manfred Gloede, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft, auf Anfrage unserer Zeitung, ob es in Hinblick auf die Klagen der Gewerkschaft Verdi bei dem Plan bleibe. Die Befürchtung bestehe, dass die Klagen von verdi Erfolg haben könnten. „Es ist eine 50:50-Chance, aber die Chance nehmen wir trotzdem wahr.“

Weitaus schlechter sieht es jedoch für den Letmather Weihnachtsmarkt aus, der in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Grund seien die Corona-Verordnungen. „Platzmäßig bekomme ich das nicht geplant am Haus Letmathe“, so Manfred Gloede.

Verlegung in die Innenstadtdieses Jahr nicht realisierbar

Es gebe zwar auch Überlegungen, den Weihnachtsmarkt in die Innenstadt zu verlagern. „Das ist ein Prozedere, das mit wesentlich mehr Kosten verbunden ist“, erklärt der Vorsitzende. Eine Verlegung des Weihnachtsmarktes in die Innenstadt solle dann aber im nächsten Jahr in Angriff genommen werden.

Auch die geplante Veranstaltung zum Weltkindertag am 18. September werde ausfallen. „Wir bekommen es leider nicht geregelt, dass die rund 100 Kinder die Abstände einhalten können“, erklärte Manfred Gloede dazu.