caput-Magazin Letmathe: Redakteurin erzählt von ihrem Alltag

Letmathe Marianna Metta leidet unter der Glasknochenkrankheit und Lungeninsuffizienz. Sie schreibt für die „caput“-Redaktion.

Das Leben und Arbeiten am „Bahnsteig 42“ hat sich im vergangenen Jahr verändert. Das inklusive Café hat im November seinen Abhol- und Lieferservice ausgebaut (wir berichteten), die Kulturveranstaltungen sind auf Eis gelegt. Im Gegensatz zum Café und der Veranstaltungsreihe „Kultur am Bahnsteig 42“ habe sich in der „caput“-Redaktion, die ihre Räumlichkeiten ebenfalls im Bahnhofsgebäude hat, kaum etwas verändert, berichtet Pascal Wink: „Wir arbeiten im Grunde genauso wie vorher.“ Seit 2015 ist das fünfköpfige Redaktionsteam im Bahnhofsgebäude zu Hause. „caput“ ist ein international publiziertes soziales Reportage- und Lifestyle-Magazin. Viermal im Jahr bietet das Redaktionsteam Einblicke, nicht nur in das Leben von Menschen mit Behinderungen, sondern auch spannende Begebenheiten und Erlebnisse anderer interessanter Menschen. Für ihre Arbeit wurden sie 2018 mit dem Stefan-Haacke-Preis, dem Ehrenamtspreis des Iserlohner Beirats für Menschen mit Behinderungen, ausgezeichnet.

Das kleine Team arbeitet gemeinsam vor Ort, zum Infektionsschutz sind die Arbeitsplätze voneinander abgetrennt worden. Da die Redaktion ein Außenarbeitsplatz der Iserlohner Werkstätten ist, waren die Redakteurinnen und Redakteure von dem Betretungsverbot im März und April betroffen. Gearbeitet wurde daher vorübergehend aus dem Homeoffice. Danach durfte das Quartett wieder ins Büro zurückkehren. Redakteurin Marianna Metta blieb jedoch für insgesamt sieben Monate im Homeoffice, recherchierte und schrieb ihre Artikel im Wohnzimmer. Kontakt zu den Kollegen hielt sie über Telefon und Video. Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf ihr eigenes Leben, das sie in dem Beitrag „Grüße von einer Risikopatientin“, der in der Septemberausgabe des Magazins erschienen ist, eindringlich beschreibt.

Die 31-Jährige leidet an Osteogenesis imperfecta, umgangssprachlich Glasknochenkrankheit genannt. „Wenn ich leicht umarmt werde oder wenn ich niese oder huste kann ich mir eine Rippe brechen oder mir was in der Schulter anknacksen“, erklärt sie im Gespräch mit der Heimatzeitung zu ihrer Krankheit. „Man muss mit mir also ein bisschen so umgehen wie mit einem rohen Ei.“ Von ihrer Grunderkrankung ausgehend haben sich weitere langwierige Begleiterkrankungen entwickelt. Durch eine Lungeninsuffizienz hat sie auch schwere Lungen- und Atemprobleme, kämpft seit Jahren mit chronischen Atemwegserkrankungen. Damit zählt sie zu den Menschen, die in der Pandemie besonders gefährdet sind. Die Angst, sich mit der Lungenkrankheit Covid19 zu infizieren ist für sie sehr groß.

Aufgrund ihrer Lungeninsuffizienz ist die 31-Jährige auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen. „Seit meinem 18. Lebensjahr bekomme ich noch extra Flüssigsauerstoff“, berichtet sie. Sieben bis acht Stunden täglich braucht sie ein Beatmungsgerät, das ihre Bronchien und die Lunge weitet. „Ich mache das dann meistens, wenn ich am Computer sitze“, erzählt sie.

Marianna Metta versucht, die Pandemie nicht zu stark an sich ran zu lassen. Als es im vergangenen Jahr anfing, habe sie sich stark zurückgezogen. „Ich war sehr ängstlich, ich habe Menschen gemieden, ich war nur zu Hause und in mich gekehrt“, erinnert sich die sonst sehr aufgeschlossene 31-Jährige. Ihre Mutter bleibt in der Anfangszeit ihre einzige Bezugsperson, den Kontakt zum Vater und zum Bruder meidet sie. Die Isolation bleibt für die junge Frau nicht ohne Folgen. „ Irgendwann fällt dir ja auch die Decke auf dem Kopf. Man bekommt Depressionen, man achtet nicht mehr auf sich selbst, also man nimmt auch zu, von zu viel Süßigkeiten“, berichtet sie.

Nach und nach habe sie versucht aus diesem „Loch“ wieder herauszukommen, aber weiterhin mit viel Vorsicht. Nach sieben Monaten Homeoffice kann auch Marianna Metta wieder in der Redaktion arbeiten – drei Mal die Woche. Die anderen beiden Tage nimmt sie das Homeoffice weiter in Anspruch. Im Büro habe sie ihren geschützten Bereich, der auch mit Trennwänden ausgestattet ist. Masken dienen natürlich auch in der Redaktion zum Schutz. „Das Leben muss ja irgendwann weiter gehen, genauso wie die Arbeit.“

Das „caput“ Magazin ist für 2,90 Euro am Bahnsteig42 erhältlich.