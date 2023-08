CDU fordert Neubepflanzung von Freiflächen in Letmathe

Letmathe. Im Bereich der Kühlingstraße und Berliner Allee in Letmathe sind durch Baumfällungen Freiflächen entstanden. Die CDU will das ändern.

Eine zeitnahe Bepflanzung der freiliegenden Flächen im Bereich der Kühlingstraße und Berliner Allee in Letmathe fragt die CDU jetzt an.

Aus einer Anfrage, die die Fraktion an den Bürgermeister gestellt hat, geht das hervor. Krankheitsbedingt seien die Bäume an den Straßen „vor geraumer Zeit“ gefällt worden, was dazu führte, dass die freien Flächen als Parkplätze genutzt werden. Bäume, so führt die CDU aus, spielen „eine wichtige ökologische Rolle“ und seien ein wesentlicher Punkt der Aufenthaltsqualität. Deshalb fordern sie, dass die Freifläche an der Kühlingstraße und Berliner Allee nun zeitnah wieder bepflanzt werden soll.

Die Fraktion fragt den Bürgermeister, wann eine Bepflanzung geplant ist und mit welcher Art von Bäumen.

