Continue-Tanztee mit Karnevalshits

Letmathe. Am Sonntag, 23. Februar, werden beim Continue-Tanztee von 15 bis 17 Uhr „die roten Nasen aufgesetzt“ und ordentlich Karneval gefeiert.

Es gibt neben der üblichen Auswahl an diversen Getränken auch Karnevals-Berliner, Spritzringe und Kamelleckes. Bernd Gimpel sorgt mit Karnevalshits und Schunkelliedern für echte Karnevalsstimmung und reichlich Tanzfreude. Ob mit oder ohne Kostüm: jeder ist willkommen. Gleichzeitig startet der Vorverkauf für die 1. Tanztee-on-Tour-Fahrt in diesem Jahr. Es geht zum Spargelhof Lütke-Laxen ins Münsterland. Nach der geführten Hofbesichtigung geht es zum Spargelessen. Danach steht die Besichtigung von Schloss Nordkirchen an, dem „Westfälischen Versailles“.