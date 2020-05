Corona-Krise in Letmathe: Ganze Branche hängt in der Luft

Aus der Form geratene Haarschnitte, viel zu lange Fingernägel oder buschige Augenbrauen: Aufgrund der Corona-Krise mussten die Letmather Kosmetiksalons, Nageldesigner und Friseure ihre Läden für Kunden vom einen auf den anderen Tag schließen. Mehr als sechs Wochen warten die Kunden jetzt also auf Maniküre, einen neuen Haarschnitt oder auch ein neues Tattoo – die Verschönerung und kosmetische Pflege des Körpers muss pausieren. Am heutigen Montag heißt es Aufatmen für Friseure und ihre Kunden, denn sie dürfen unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen. Doch für alle anderen ist erstmal keine Hoffnung in Sicht.

„Uns geht es zum Glück gesundheitlich gut, aber das war es dann auch schon“, so das nüchterne Fazit von Ursula Feinbier, die einen Kosmetiksalon an der Hagener Straße betreibt. Vom einen Tag auf den anderen habe sie ihren Betrieb von 100 auf null runterfahren müssen und seitdem herrsche Funkstille. Wie viele ihrer Kollegen hinterfragt auch sie die Entscheidung, dass Friseure wieder öffnen dürfen, während Kosmetikerinnen und Nageldesignerinnen weiter in der Luft hängen. „Die Hygienemaßnahmen, die die Friseure jetzt ergreifen müssen, sind bei uns schon immer Standard“, erklärt sie und verweist beispielsweise auf Nageldesignerinnen, die sowieso mit Mundschutz und Handschuhen arbeiten.

Das lange Warten auf eine Entscheidung

Jetzt wartet Ursula Feinbier auf eine Entscheidung, wann und wie es weitergehen kann. „Mir ist klar, dass man uns nichts Böses damit will, im Gegenteil. Aber unsere Lobby ist klein, daher werden wir immer hinten angestellt“, so die Einschätzung der Kosmetikerin. Sie ist dankbar für die Unterstützung durch Soforthilfe und die Möglichkeit auf Kurzarbeit, doch sie weiß auch, dass sie das entstandene Defizit nicht wieder einholen kann: „Wir können unsere Kunden ja nicht fünfmal hintereinander behandeln.“

Ähnliches erlebt auch Marc Mielke, Inhaber von „Skullhead-Tattoo“ an der Brinkhofstraße. Hygiene sei in seinem Beruf das A und O, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel gehören zur Grundausstattung beim Tätowieren. „Die Leute wissen das, bei Kollegen wurde sogar schon das Studio aufgebrochen und leergeräumt“, berichtet Mielke, der seit 2002 sein Piercing- und Tattoostudio betreibt.

Lange Pause sorgt für große Schwierigkeiten

Wann es weitergehen kann, stehe noch nicht fest. Nachdem Tattoo­studios in den Corona-Regelungen zunächst komplett vergessen worden seien, habe auch er dann am 22. März sein Studio schließen müssen. Seitdem habe auch er keine Auskünfte erhalten, die Aussichten seien ungewiss. „Wir müssen abwarten, aber auch wenn man seit Jahrzehnten tätowiert, je größer die Pause wird, umso länger braucht man, um wieder reinzukommen“, so seine Einschätzung.

Mielke hofft, spätestens im August wieder Kunden bei „Skullhead Tattoo“ begrüßen zu dürfen. Doch bis dahin ist die Situation ungewiss, denn sobald die Soforthilfe aufgebraucht ist, der Vermieter nicht mehr „mitspielt“ oder der zweimonatige Aufschub der Krankenkasse verstrichen ist, werde es schwierig. „Ich bin dankbar für die Soforthilfe, aber wie lange soll das denn reichen? Irgendwann ist das Geld alle, was soll ich denn machen?“, so seine verzweifelte Frage.

Kunden zeigen großes Verständnis für die Situation

Marc Mielkes Kunden zeigen Verständnis für die Situation, auch wenn immer wieder Nachfragen kommen, wann es denn endlich wieder losgehen könnte. Nur ein Kunde habe Probleme gemacht, erzählt Mielke: „Dem hab ich gesagt, dass ich die Regeln nicht mache, aber wenn er unbedingt tätowiert werden will, dann soll er die 25.000 Euro Strafe gleich mitbringen – seitdem ist Ruhe.“

Und auch wenn es bald wieder losgehen könnte, der Tätowierer ist sich sicher, dass noch einige Termine abgesagt werden. Denn wer aktuell durch Kurzarbeit weniger Geld zur Verfügung hat, werde genau nachschauen, wofür er das dann ausgibt.

Hoffnung auf Veränderungen nach der Corona-Krise

Trotz aller Schwierigkeiten hat Mielke aber auch eine Hoffnung. Häufig habe er in der Vergangenheit Leute weggeschickt, weil er weiß, dass manche Tattoos „einem auch das Leben versauen kann“. Deshalb hofft er, dass die derzeitige Situation dazu führt, dass Leute sich wieder mehr Gedanken machen. „Tattoos sind für viele sowas wie ein Mitnahmeartikel geworden. Ich hoffe da echt auf einen Trendwandel – weg vom Modeartikel.“