Corona-Krise – Sprit billig, halber Verbrauch, Autos sauber

Auf der Suche nach dem Silberstreifen am Horizont fallen in Zeiten der Krise oft auch kleine Dinge ins Auge. Wer beruflich oder privat weiterhin mit dem Auto unterwegs ist, muss – von den bislang wenigen Besitzern eines Elektromobils abgesehen – nach wie vor regelmäßig den Tank befüllen. Dabei machen Autofahrer seit einer Weile die Erfahrung, dass der Kraftstoff so günstig zu haben ist wie seit Jahren nicht mehr. Letmather Tankwarte sprechen, gefragt nach den niedrigsten Preisen der letzten Wochen, von Werten um 1,10 Euro für Superbenzin. Auf einem vergleichbaren Niveau im Jahresdurchschnitt lag der Preis zuletzt 2003. Vor der Krise konnte man sich oftmals glücklich schätzen, den Liter für weniger als 1,50 Euro zu ergattern.

„Die Leute freuen sich“, bestätigt Maria Leto, Pächterin der Shell-Tankstelle an der Schwerter Straße. Erreiche der Preis besondere Tiefstände, mache sich das in Form von zusätzlicher „Laufkundschaft“ bemerkbar. Die Zahl der Stammkunden, zu denen viele Außendienstmitarbeiter zählten, habe sich deutlich reduziert. „Um die Hälfte, vielleicht sogar mehr“, schätzt Maria Leto, die sechs Aushilfskräfte beschäftigt. Für diese und sich selbst habe sie einen waschbaren Mundschutz besorgt für Gänge durch den Laden, an der Kasse schützt die aus Supermärkten bekannte Plexisglasscheibe die Mitarbeiter. Auch für die Kunden gilt seit Montag gemäß des Erlasses der NRW-Landesregierung eine Maskenpflicht beim Betreten von Tankstellen-Innenräumen. „Weil der so klein ist, bitten wir mit einem Schild darum, dass sich nicht mehr als zwei Kunden gleichzeitig darin aufhalten sollen. Das funktioniert auch, die Kunden sind sehr gut erzogen“, lobt die die Tankwartin.

Sauberes Auto noch immer wichtig

Unter den niedrigen Preisen leiden die Pächter nicht unmittelbar, denn für den Verkauf erhalten sie pro Liter eine vertraglich vereinbarte Provision, die sich nicht prozentual am Literpreis orientiert. Ausschlaggebend für den Gewinn ist für sie daher die verkaufte Menge.

Die ist auch bei Frank Odenwald, Pächter der BFT-Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße, massiv eingebrochen. „Um mehr als 50 Prozent. Zum Glück ist der Umsatz im Shop mehr oder weniger gleich geblieben“, berichtet er. Insgesamt dürfe er kaum klagen, wenn er an die Situation von anderen Branchen wie der Gastronomie denke: „Wir sind als Versorger in der glücklichen Situation, überhaupt noch Umsätze zu machen.“ Auch das für Tankwarte nicht unbedeutende Nebengeschäft des Autowaschens laufe weiter. Dafür beschäftigt Frank Odenwald sogar zwei Vollzeitkräfte. Dass nur noch die Hälfte der früheren Wege zurückgelegt wird, bedeutet offenbar nicht, dass die heimischen Autofahrer die Pflege ihrer Fahrzeuge einschränken. „Ein sauberes Auto ist nun mal ein liebes Kind der Deutschen. Gott sei Dank – wenn das Geschäft an der Waschstraße im großen Stil einbrechen würde, das würde mich genau wie beim Shop empfindlich treffen“, kommentiert Odenwald.

Viele gut erzogen, einige unbelehrbar

Auch in seiner Tankstelle läuft der Verkauf nur noch „durch Glas“, beim Waschen sind die Kunden angehalten, das Auto nicht zu verlassen. Ein Großteil der Kunden respektiere die Hygienevorschriften, aber: „Einige sind unbelehrbar. Wir müssen natürlich freundlich bleiben, aber innerlich geht einem da die Hutschnur hoch. Man sieht das ja auch im Supermarkt.“

Maria Leto von der Shell-Tankstelle hat einen leichten Rückgang der Waschkunden beobachtet, aber die Natur steht den Anlagenbetreibern derzeit zur Seite: „Jetzt fliegen ja wieder die Pollen, da wird immer mehr gewaschen.“