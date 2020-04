Corona lässt kaum Hoffnung für die Kilianskirmes in Letmathe

„Die Kirmes steht“, kommentiert Thomas Johannsen am Telefon, ein Achselzucken schwingt zumindest im Tonfall mit. Der Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts und langjährige Cheforganisator der traditionsreichen Letmather Kilianskirmes blickt mit gemischten Gefühlen auf den Sommer. Vom 17. bis 20. Juli, so steht es in Terminkalendern, soll das Volksfest eigentlich seine nach offizieller Zählweise 569. Auflage erfahren.

Der Stand der Planungen stehe dem nicht entgegen, sagt Johannsen: „Es ist alles vorbereitet. So, wie sie jetzt angerichtet ist, könnte sie stattfinden.“ Die Realität ist jedoch eine andere: Mit dem zuletzt ausgesprochenen bundesweiten Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August besteht 2020 wenig Hoffnung für die mehrtägige Gaudi mit Riesenrad und Zuckerwatte, die laut Veranstalterangaben jährlich rund 200.000 Besucher nach Letmathe lockt.

Absage wäre schmerzlich für Besucher und Schausteller

Zu einer verbindlichen Absage kann sich Thomas Johannsen noch nicht durchringen. „Wir wollen das schwarz auf weiß haben. Derzeit gibt es weder eine genaue Definition, was als Großveranstaltung gilt, noch einen konkreten Erlass der Landesregierung“, umklammert er den letzten Strohhalm. Die Stadtverwaltung erwirtschafte als Veranstalter der Kirmes keinen Gewinn, betont er, es sei dabei schwer genug, kostendeckend zu arbeiten.

Grundsätzlich betrachte er die Verwirklichung des Volksfests aller Schwierigkeiten zum Trotz als „immer wieder gern angenommene Herausforderung.“ Die Tendenz, das gesteht er schließlich zu, sei angesichts der Gesamtsituation aber leider klar. Es zeichnet sich ab, dass die Kilianskirmes in diesem Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit ausfallen wird.

Zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg und den Jahren danach bildet die Kirmes für Letmathe einen ununterbrochenen Rhythmus, der fast wie Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter zum Jahresverlauf dazugehört. Gerät dieser Rhythmus aus dem Takt, bedeutet das nicht nur einen Bruch mit der Tradition. „Wenn es dazu kommt, tut mir das außerordentlich leid. Einerseits für die Besucher, andererseits für die Schausteller, die massive wirtschaftliche Einbußen erleiden. Das kann zum Ruin führen“, weist Johannsen auf die schwierige Situation der Branche hin.

Eine Verschiebung des Termins mit dem Ziel, der Phase des Verbots auszuweichen, hält der städtische Cheforganisator nicht für realistisch. Iserlohn sei schließlich nicht die einzige Stadt, in der Großveranstaltungen betroffen sind: „Man muss sich ja nur mal versuchen auszumalen, was es für die Logistik der Fahrgeschäftbetreiber bedeuten würde, wenn in ganz Deutschland die abgesagten Termine nachgeholt werden sollen.“

Kirmes „to go“ könnte das Volksfest nicht ersetzen

Auch an eine alternative Lösung, die darauf abzielt, innerhalb der bestehenden Seuchenschutzauflagen wenigstens ein bisschen Kirmes zu ermöglichen, glaubt Thomas Johannsen nicht. Die „Kirmes to go“ der Schaustellerfamilie Gusik in der Iserlohnerheide hält er für eine grundsätzlich gute Idee („Ich werde da auch noch vorbeifahren und mir Popcorn besorgen“), die Kilianskirmes lebe jedoch gerade von den vielen Menschen auf einem Haufen und der Möglichkeit, dort Freunde und Bekannte zu treffen. „Dieses Event lässt sich nicht damit ersetzen, dass man mit dem Auto vorbeifahren und sich etwas kaufen kann. Abgesehen davon, dass wir den Anwohnern kaum zusätzlich zum Lärm noch die Abgase zumuten können, wäre das auch einfach trostlos. Wie ein Geburtstag, bei dem alle drei Meter voneinander entfernt sitzen und Masken tragen. Das wollen wir so nicht.“

Während der Chefplaner auf ein Wunder hofft, bereiten sich andere bereits gedanklich auf einen Sommer ohne Veranstaltungen vor. Sabine Schlücking von der Letmather Ortsgruppe der Deutschen Lepra- und Tuberkolusenhilfe, die alljährlich auf der Kilianskirmes Waffeln und Kerzen gegen Spenden abgibt, will prüfen, ob sich ein Waffel-Lieferservice umsetzen ließe. „Das Interesse bei den Stammkunden ist da. Wir müssten klären, wie wir Zubereitung, Lieferung und Bezahlung unter Einhaltung der Hygienevorschriften lösen können.“