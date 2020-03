„Covid Concerts“: Livestream-Konzerte in Zeiten von Corona

View this post on Instagram

Herzlich Willkommen auf unserer „Covid Concerts“-Seite!! Hier möchten wir in dieser verrückten Zeit zusammen mit euch etwas Positives erschaffen!🙌🏻 Wir starten direkt diesen Sonntag, am 22.03.2020 um 18:00 mit einer vollen Stunde Live-Musik mit Jini Meyer! Die echonominierte Lady wäre zur Zeit eigentlich auf großer Deutschland-Tour mit ihrem Album „Frei sein“ gewesen! Am Sonntag eröffnet sie unsere „Covid Concerts“-Reihe und ihr könnt entspannt von eurer Couch aus ihre Songs hören und im Livestream (fast) hautnah dabei sein! Was ihr tun könnt? Wir werden ein Spendenkonto eröffnen und ihr könnt während des Konzerts (und auch noch danach) für den jeweiligen Musiker und seine ausgewählte Institution spenden. Jini hat sich bereits für ihr Patenkind, das Kinderhospiz Balthasar in Olpe, entschieden. Alle weiteren Infos folgen! Seid dabei! Lasst uns zusammen durch die schwere Zeit gehen und das rocken! Wir freuen uns auf euch! Euer Covid Concerts-Team🥳 @jinimeyer @covidconcerts20 #covidconcerts #livestream #benefit #setzmichincc