Das erleben Chemikanten-Auszubildende in Letmathe

Roland Glagla (v. li.), Aimeé Junior Lipoko, Maxim Koop, Soner Burhan, Lukas Lück und Michael Stahl (Global Director of Marketing and Communication).

Letmathe. Vier neue Chemikanten-Auszubildende begrüßt das Unternehmen Bakelite Synthetics jetzt in Letmathe. Was sie in ihrer Ausbildung alles lernen.

Eine vielversprechende Investition in die Zukunft der Region geht bei Bakelite Synthetics an den Start: Vier junge Menschen haben im August ihre Ausbildung zum Chemikanten am Standort Let­mathe begonnen. Maxim Koop, Lukas Lück, Aimé Junior Lipoko und Soner Burhan Ilhan werden in den kommenden dreieinhalb Jahren ausgebildet.

Die Ausbildung bei Bakelite Synthetics bietet den jungen Leuten die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Chemie und Technik zu vertiefen und zu einer wichtigen Stütze des Unternehmens zu werden. Als führender Akteur in der chemischen Industrie ist Bakelite Synthetics stolz darauf, diese jungen Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, zu prägen und ihnen eine hervorragende Ausbildung zu ermöglichen.

Maxim Koop, Lukas Lück, Aimé Junior Lipoko und Soner Burhan Ilhan sind voller Tatendrang und freuen sich auf die Herausforderungen, die ihre Ausbildung mit sich bringen wird. Die zukünftigen Chemikanten werden in den kommenden Jahren umfassend in verschiedenen Bereichen der chemischen Produktion geschult. Dies umfasst unter anderem die Herstellung und Verarbeitung von chemischen Produkten, die Überwachung von Produktionsprozessen sowie die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltstandards.

„Die Ausbildung junger Talente ist für uns von großer Bedeutung, da sie nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die Zukunft der chemischen Industrie gestalten werden“, sagt Roland Glagla, Ausbildungsleiter bei Bakelite Synthetics in Letmathe.

Theorie und Praxis

Das Unternehmen legt großen Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung und eine individuelle Förderung der Auszubildenden. Neben der praktischen Arbeit im Unternehmen werden die jungen Nachwuchskräfte auch in der Berufsschule intensiv auf ihre Tätigkeiten als Chemikanten vorbereitet. Die Ausbildung bietet ihnen somit eine fundierte Basis für ihre berufliche Karriere.

Die neuen Auszubildenden werden nicht nur von erfahrenen Fachkräften betreut, sondern auch in das Team und die Unternehmenskultur integriert. Die Arbeitsatmosphäre bei Bakelite Synthetics zeichne sich durch Offenheit, Teamgeist und eine moderne Unternehmenskultur aus, was die Entwicklung der jungen Talente zusätzlich unterstütze, heißt es in einer Mitteilung.

