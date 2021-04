Derzeit werden täglich bis zu 500 Impfungen in der Impfstelle in Iserlohn-Dröschede vorgenommen.

Corona-Pandemie Das Impfen funktioniert in Iserlohn – aber nicht reibungslos

Dröschede. Nach wie vor beschweren sich Bürger über Probleme rund ums Impfen. Die Verantwortlichen sprechen von Einzelfällen.

Während der Impf-Marathon in Dröschede weitergeht – sieben Tage die Woche, täglich zwölf Stunden – reißt auch die Kritik an der damit verbundenen Terminvergabe und Informationspolitik nicht ab. Anfragen und Hinweise zum Thema Impfen erreichen unsere Redaktion jeden Tag, viele Betroffene sind wütend. Aber: Es gibt auch Lob und positive Erfahrungsberichte.

Die Beschwerden sind mannigfaltig, die meisten richten sich gegen die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), manche aber auch gegen die Corona-Hotline des Märkischen Kreises oder die Mitarbeiter der Impfstellen in Iserlohn und Lüdenscheid. Man stehe untereinander „selbstverständlich in engem Kontakt“, erklärt ein Kreissprecher auf erneute Anfrage unserer Zeitung. „Die KVWL hat versichert, die Probleme bei der Terminvergabe – in der Regel Einzelfälle – lösen zu wollen“, laute das Ergebnis der jüngsten Gespräche. Gemessen an den vorliegenden Leserhinweisen sind diese Probleme größtenteils altbekannt, zum Beispiel die schlechte Erreichbarkeit der KVWL-Hotline oder Schwierigkeiten bei der Online-Terminbuchung.

Kreis relativiert Vorwurf willkürlicher Impfungen

Zumindest teilweise scheint es dort immer noch vorzukommen, dass Iserlohner und Hemeraner an der Hotline unter Verweis auf ihren Wohnort zum Impfen nach Lüdenscheid geschickt werden. Ohne Hinweis auf ausgebuchte Termine in einem bestimmten Zeitraum, ohne Erklärung und ohne Entgegenkommen, wie einige Beschwerdeführer betonen.

Um wie viele „Einzelfälle“ es sich wirklich handelt, weiß vermutlich niemand. Die Impfzahlen legen aber nahe, dass das System insgesamt funktioniert. Bei stichprobenartigen Befragungen äußern sich durchaus viele Impflinge positiv über ihre Erfahrung und betonen, alles sei reibungslos verlaufen. Mitunter wird ein und derselbe Befund aber auch unterschiedlich bewertet: Die einen empfinden die kleinere Einrichtung in Dröschede im Vergleich zu Lüdenscheid angenehm, anderen ist sie zu beengt.

In der Tendenz scheinen sich überwiegend Bürger über Probleme bei der Terminvergabe zu beklagen, die wegen einer ärztlich attestierten Vorerkrankung oder ihres Berufs impfberechtigt sind. In einigen Fällen hat sich durch Nachfragen ergeben, dass sie versucht haben, über die KVWL einen Termin zu bekommen – das jedoch ist nicht vorgesehen, zuständig ist der Hausarzt oder der Märkische Kreis.

Eine diesbezügliche Erläuterung scheinen die Mitarbeiter der KVWL-Hotline nicht in jedem Fall zu leisten, vielleicht mangelt es mitunter auch an Geduld oder Feingefühl, oder die Menschen am anderen Ende der Telefonleitung sind schlichtweg überlastet. Auch Impfwillige, die anrufen, werden nicht immer mit ausgesuchter Freundlichkeit ins Gespräch einsteigen – schon gar nicht dann, wenn sie es zuvor tagelang erfolglos versucht haben.

In einem speziellen Fall kritisiert eine Leserin, sie habe in Lüdenscheid beobachtet, dass schon vor Einführung des „Partnertermins“ Impfdosen „einfach so“ an Partner verabreicht wurden. Ein Kreissprecher relativiert das auf Anfrage: „In den Impfstellen wird nach der Priorisierungsvorgabe der Impfverordnung geimpft. Sind Partnerinnen und Partner von impfberechtigten Personen mitgeimpft worden, lagen dafür im Regelfall berechtigte ärztliche Atteste vor. Im Impfzentrum ist dann eine pragmatische Lösung gefunden worden bei dem gemeinsamen Ziel, abhängig von der vorhandenen Impfstoffmenge möglichst viele Menschen bei uns im Märkischen Kreis zu impfen.“