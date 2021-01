Das ist in Letmathe aus dem einstigen Aufreger geworden

Letmathe Als Kassenbelege auch für Bäckereien und Imbisse verpflichtend wurde, war der Aufschrei groß. Viel ist nicht davon geblieben

Vor einem Jahr wurde sie heiß diskutiert, vor wie hinter der Ladentheke: Die Bonpflicht. Seit 1. Januar 2020 müssen bei allen Zahlungsvorgängen an elektronischen Kassen schriftliche Belege ausgegeben werden. Mit der Einführung des Gesetzes wollte die Bundesregierung damals die Transparenz für den Verbraucher stärken und Steuerbetrug vorbeugen. Heute, ein gutes Jahr später, beschäftigen ganz andere Probleme den Einzelhandel, der durch die Corona-Pandemie vor ganz neuen Herausforderungen steht. Da rückt der Wirbel, für den seinerzeit die Einführung der Belegausgabepflicht gesorgt hat, fast vollständig in den Hintergrund. Anlässlich des mit dem Jahreswechsel erfolgten Jubiläums hat sich die Heimatzeitung trotzdem einmal auf den Straßen und in den Geschäften in Letmathe umgehört, um zu ermitteln, was nach zwölf Monaten von der Aufregung geblieben ist.

Gerade in Bäckereien war seinerzeit der Aufruhr groß. Aber nicht, weil man sich kontrolliert fühlte: „Nicht ein einziger Kunde spricht heute noch davon“, so Beatrice Petrou, Filialleiterin von „Vielhaber’s Brot-Café“ an der Hagener Straße. Der Besuch vor Ort zeigt: Die Kunden haben kein Interesse an einem Kassenbon für ihre Backwaren. Bei Vielhaber’s kommt nicht, wie in manch anderem Geschäft, unweigerlich ein Bon aus der Kasse. Ein Beleg kann, falls gewünscht, aber jederzeit mit einem Tastendruck erstellt werden. „Das schont die Umwelt“, nennt Beatrice Petrou den Vorteil. „Mit der Einführung der Belegausgabepflicht herrschte zunächst Verunsicherung unter der Kundschaft“, erinnert sich die Filialleiterin. „Viele Kunden dachten nämlich, sie würden draußen vor dem Geschäft kontrolliert, ob sie auch einen Beleg bekommen haben“, schildert sie die Sorge. Heute sei das Thema vom Tisch, erfahrungsgemäß komme es in der Praxis so gut wie nie vor, dass Kunden um einen Beleg bitten.

Etwas anders sieht es hingegen in der Fleischerei von Heinrich Schmidt und seiner Frau Petra aus, die ihren Laden ebenfalls an der Hagener Straße betreiben. Seit Jahren ist es dort schon üblich, einen Beleg auszudrucken, wenn die Ware über den Ladentisch geht – und wenn es beispielsweise auch nur eine Mettwurst oder eine Frikadelle ist. „Wir haben, ehrlich gesagt, damals das ganze Geschrei nicht verstanden“, so Inhaber Heinrich Schmidt. Aus steuerrechtlichen Gründen müsse es nun einmal so sein: „Keine Buchung ohne Beleg“, erklärt Schmidt die Regel, die ihm einleuchtend erscheint. Bei ihm sei das nie ein Problem gewesen. Bei Schmidts gibt es Kunden, die ihren Beleg mitnehmen und wiederum andere, die ihn liegenlassen. Im Imbiss, den die Familie zugleich betreibt, sieht das anders aus. „Für eine Schale Pommes nimmt keiner einen Bon mit“, erklärt Heinrich Schmidt. In der Metzgerei geht es beim Einkauf allerdings oft um größere Summen. „Da möchte man gerne zu Hause sehen, wo das Geld geblieben ist“, vermutet der Fleischer.

Eine Blitzumfrage unter Passanten in der Fußgängerzone zeigt: Bei den meisten ist die Einführung der Bonpflicht im Vorjahr schon längst in Vergessenheit geraten. Der kleine, dünne Papierbeleg interessiert die wenigsten, wenn es um kleine Einkäufe geht. Bei größeren Anschaffungen wird der Beleg mit nach Hause genommen, um für den Fall einer Rückgabe oder Reklamation gewappnet zu sein. Die Bürger wollen aber nicht, dass ihre Geldbörsen vor Kassenzetteln überquellen. Ein Haushaltsbuch zum Protokollieren alltäglicher Ausgaben führen heutzutage auch nicht mehr viele – also lassen die meisten den Bon direkt im Geschäft. Dort kann er direkt entsorgt werden, und es besteht immerhin nicht die Gefahr, dass er achtlos in die Natur geworfen wird.