Das Laternenfest einmal ganz anders – aber auch schön

Letmathe. Das Laternenfest des Familienzentrums „Arche Noah“ wurde in diesem Jahr anders gefeiert.

Ungewöhnliche Zeiten bringen oft ungewöhnliche Veränderungen mit sich. Dies zeigt sich gerade wieder unübersehbar bei der Entwicklung der Corona-Pandemie. Und doch kann manch’ Neues, das uns in diesem Tagen widerfährt, auch sein Gutes haben. Dazu zählt rückblickend nun auch das St.-Martins-Laternenfest im Familienzentrum „Arche Noah“ an der Friedensstraße, das in diesem Jahr ganz anders als sonst gefeiert wurde.

„Wenn schon der traditionelle, bunten Umzug beim Laternenfest in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, wollten wir wenigstens den Kindern, die mit viel Phantasie und Fleiß ihre Laternen gebastelt hatten, etwas Schönes bieten“, erklärte Heike Simon, Leiterin des evangelischen Familienzentrums, die Idee, das Fest diesmal einmal anders zu feiern – und zwar unter Beachtung der derzeit geltenden Corona-Regeln in der Friedenskirche.

Gebete und Geschichtenim großen Stuhlkreis

Zum Lied „Ich geh’ mit meiner Laterne“ zogen alle Kinder der Kindergartengruppen und der Großtagespflege am Freitagmorgen in das Gotteshaus, wo sie in einem großen Stuhlkreis Abstand wahrend Platz nehmen konnten. In der Mitte des Kreises befand sich ein blaues Tuch, auf dem eine Jesuskerze, eine Bibel, ein Kreuz, eine Laterne sowie ein Lumpenhemd, ein Mantel und viele weitere Symbole, die für die Geschichte von St. Martin stehen, zu finden waren.

Nachdem Heike Simon die Mädchen und Jungen begrüßt hatte, wurde natürlich die St.-Martins-Geschichte erzählt – unter Mitwirkung der Kinder zum Beispiel dann, wenn sie auf ihre Schenkel klopfend die Hufgeräusche eines Pferdes imitierten. Danach gab es dann ein „Gebet mit Bewegungen“, bei dem alle Kindern mitmachen konnten. So streichelten sich die Mädchen und Jungen beim Satz „Gott ist wie ein Mensch, der uns liebhat“ selbst über ihre Wangen oder breiteten ihre Arme aus und drehten sich um sich selbst bei der Aussage „der Heilige Geist ist wie der Wind, der sich um uns herum weht.“ Im Anschluss kamen die Kinder ins Gespräch über das Thema „Teilen“, berichteten von Erfahrungen und damit verbundenen Gefühlen, bevor das Laternenfest dann in Bewegung kam. In der Kirche bildeten die Kinder zwei große Kreise nahmen ihre Laternen zur Hand und setzen sich in Bewegung, um schließlich das Lied „Li La Lu Laterne“ singend wieder aus der Kirche zu ziehen.

Die Eltern schmückennoch den Lichtergarten

„Ich habe viele fröhliche Kinder und strahlende Augen gesehen“, sagte Heike Simon, die sich mit ihrem Team darüber freut, dass die Kinder trotz aller Widrigkeiten ihre Laternen leuchten lassen konnten.

Leuchten soll nun auch der Lichtergarten am Familienzentrum. Seit dem Wochenende dürfen die Eltern den „Arche-Noah“-Garten mit bunten Lichtern schmücken. „Darauf freuen wir uns schon sehr“, sagt Leiterin Heike Simon.