Das Letmather Vereinsgeschehen im Corona-Jahr

Letmathe Neugründung, Verschmelzung, Auflösung: Corona wirkt sich 2020 auf das Vereinsleben aus. Aber nicht alles hat mit der Pandemie zu tun

Die Corona-Pandemie legt im Jahr 2020 das öffentliche Leben und insbesondere das Sozialleben außerhalb des engen Familien- und Freundeskreises weitgehend lahm. Das hat massive Auswirkungen auf die Vereine in den Letmather Ortsteilen, die Veranstaltungen absagen müssen und sich auch zu eigentlich obligatorischen Versammlungen nicht mehr treffen können.

Im Januar ist das Virus zumindest in den Köpfen noch weit weg, Zustände wie in China vermag sich an der Lenne kaum jemand vorzustellen. Der Hausfrauenbund stellt sich nach der Auflösung des westfälischen Landesverbands als eigenständiger Verein auf, unter der Ägide der ersten Vorsitzenden Martina Stenger und ihren beiden Stellvertreterinnen Gerlinde Müller und Gudrun Müller. Der Verein kann zukünftig nicht mehr auf finanzielle Unterstützung von Landesebene bauen, blickt aber dennoch optimistisch in die Zukunft. Der Hausfrauenbund stellt anlässlich seiner formalen Neugründung auch ein neues Logo vor. Als der Lockdown in Kraft tritt, können die Frauen nur noch telefonieren und sich schreiben. Daher ist die Freude groß, als die vorübergehende Entspannung der Lage über die Sommermonate im Juli Gelegenheit für ein Wiedersehen gibt.

Ende Januar geben die beiden Traditionsvereine Sängerbund Letmathe und Männerchor Oestrich bekannt, dass sie ihre Kräfte bündeln wollen. Beide haben über die Jahre so viele Mitglieder verloren, dass das Aufrechterhalten von regelmäßigen Proben und Auftritten in Gefahr ist. Nicht nur die jeweiligen Vorsitzenden Herbert Grieger und Bruno Bickmann haben schon mehrfach zusammengearbeitet und damit gute Erfahrungen gemacht, auch Chorleiterin Alma Dauwalter, die für beide Vereine dirigiert, fungiert gewissermaßen als Kupplerin. Gemeinsam kommen die beiden Vereine auf 34 aktive Sänger, nach der Verschmelzung geben sie sich den Namen „Männerchor Sängerbund Letmathe/Oestrich“. Bruno Bickmann wird erster Vorsitzender, Herbert Grieger sein Stellvertreter. Der neue Verein freut sich auf seine ersten großen Auftritte, zu denen es 2020 allerdings nicht kommt, da Veranstaltungen wie „Lenne singt“ abgesagt werden.

Im Februar präsentiert sich eine neue Amateurtheatertruppe der Öffentlichkeit. „Pätchwork“ hat sich um die nebenberufliche Autorin und Regisseurin Jennifer Hülser aus Dröschede formiert und probt bereits seit einer Weile für das erste Stück, das im März aufgeführt werden soll. Die Proben finden teilweise im Wohnzimmer der Familie Hülser statt, wenn das „Försterhaus“ Schulte im Ostfeld ausgebucht ist. Die schon vor Corona schwierige Raumsituation für Theatergruppen in Letmathe zählt zu den größten Herausforderungen für den Verein. Die Komödie verspricht einen amüsanten und teilweise auch tiefgründigen Blick auf das Leben vor und hinter der Bühne, die Premiere fällt jedoch der verschärften Hygieneschutzverordnung zum Opfer.

Im März zieht die Volksbühne Grürmannsheide für immer den Vorhang zu. Die Theatertruppe blickt auf eine 100-jährige Geschichte zurück, von den 52 auf dem Papier verbliebenen Mitgliedern sind aber nicht mehr genug aktiv, um die laufenden Kosten wie die Miete für das Vereinsheim in Oestrich mit regelmäßigen Aufführungen zu finanzieren. Andreas und Katja Gocz berichten, wie schwer es sei, insbesondere Nachwuchs für Vorstandstätigkeiten zu finden. Der Schlüssel für das Vereinsheim soll bis zum Jahresende übergeben werden, was mit den teilweise historischen Dokumenten und Besitztümern der Volksbühne geschehen wird, ist noch unklar.

Im Lockdown fahren auch die vier Letmather Schützenvereine ihren Betrieb herunter, nur bei den Oestricher Sportschützen wird die Schießanlage weiterhin genutzt. Die Mitgliederversammlung im März wird abgesagt, der BSV Lössel kann seine kurz zuvor noch abhalten. Der BSV Grürmannsheide ist über den Ausfall von Himmelfahrtsbiwak, Kaiserball und Vogelschießen betrübt, bemüht sich mit dem Verkauf von Masken, Reibeplätzchen und Erbsensuppe aber weiter darum, die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten und trotz allem Einnahmen zu generieren – zwei Herausforderungen, vor denen alle Schützen stehen. Beim Schützenverein St. Hubertus Letmathe geht der Blick in die Zukunft nach der Pandemie, Schießbetrieb und Vereinsleben sollen so bald wie möglich wieder aufgenommen werden.

Im Sommer verzeichnen Kleingartenvereine wie der KGV Windhügel einen nie dagewesenen Ansturm auf ihre Parzellen, täglich klingelt das Telefon. Die erste Vorsitzende Irene Geck und ihre Vorstandskollegen betonen, dass die Mitgliedschaft dort an echtes Interesse am Gärtnern und die Bereitschaft geknüpft sei, ein Mindestmaß an Pflichten zu übernehmen. Ohnehin würden so selten Parzellen frei, dass es keinen Sinn mehr habe, eine Warteliste zu führen. Bürger, die der Pandemie ins grüne Paradies entfliehen wollen, müssen zu Abstrichen wie einem längeren Anfahrtsweg bereit sein.

Auch der SGV Letmathe verzeichnet gestiegenes Interesse am Wanderhobby, kann die gewohnten Angebote mit Wanderführer aber nicht mehr oder nur noch eingeschränkt realisieren. Die Mitgliederzahl wächst und das Interesse an Ausflügen ins Grüne ist groß. Das Vereinsheim muss jedoch geschlossen bleiben, im Verein stellt man sich auf die Kommunikation per Telefon und E-Mail ein. Im August vollzieht der Oestricher „KüTaDi“-Verein um den Vorsitzenden Detlev Afflerbach einen schmerzvollen formalen Akt: die eigene Auflösung. Dazu sind zwei Sitzungen nötig, weil nicht genügend Mitglieder zur Versammlung gekommen sind, um die in der Vereinssatzung festgeschriebene Mindestanzahl für eine solche Abstimmung zu erreichen. Das hat der Vorstand geahnt und direkt zwei Termine hintereinander anberaumt. Mitgliederschwund ist der Hauptgrund für das Aus, das verbliebene Vereinsvermögen wird an den Heimatverein, die Oestricher Kitas und die Bartholomäus-Grundschule gespendet.