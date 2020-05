Das Opfer leidet bis heute unter Taubheitsgefühlen

Einem 33-jährigen Iserlohner droht die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung, weil er einem 55-jährigen Mann am 2. Oktober ein Messer ins Gesicht stieß. Im Landgericht Hagen hat gestern der 55-jährige Anwohner der Kampstraße ausgesagt, der bei dem Angriff schwer verletzt wurde: Der Stich sei ihm durch die Unterlippe und Zähne bis in den Gaumen und die dahinter liegende Nasenhaupthöhle gegangen, beschrieb der Zeuge den Weg des Messers.

Ein abgestelltes Glaslöste Disput aus

Bis heute leide er an Taubheitsgefühlen an der Lippe, und es sei noch nicht klar, ob die betroffenen Zähne gerettet werden können. Dazu kommen psychische Folgen: „Ich ertappe mich dabei, dass ich weniger rausgehe.“ Vor allem größere Gruppen und Menschen, die sich schnell auf ihn zu bewegen, machten ihm seitdem Angst. Der Zeuge berichtete auch von Alpträumen: „Da wird man nachts wach.“

Wie war es zu dem plötzlichen Angriff gekommen? Der Zeuge erinnerte sich: Als er in den Mittagstunden jenes 2. Oktober vom Einkaufen nach Hause gekommen sei, habe er beobachtet, wie der Beschuldigte ein Glas in unmittelbarer Nähe seines Grundstücks abstellte. „Ich habe gestaunt, dass jemand so dreist ist und da etwas hinstellt.“ Und so nutzte er die Wartezeit, die sich ergab, weil er auf seiner Auffahrt noch rangieren und den Passanten auf dem Bürgersteig vorbeilassen wollte. Er ließ die Scheibe herunter und stellte den ihm unbekannten 33-Jährigen aus dem Auto heraus zur Rede: „Er sollte seinen Müll wegräumen.“ Der Ton sei dabei „bestimmt“ und „forsch bis ruppig“ gewesen, bestätigten die Zeugen.

Der Angeklagte reagierte patzig. Unmittelbar nach seiner Ermahnung stieg der Zeuge aus und wurde sofort angegriffen. Was zunächst wie ein Faustschlag des Beschuldigten aussah, „fühlte sich anders an“. „Da stand er vor mir und stach mir das Messer ins Gesicht.“ Das Opfer erinnerte sich an den starren Blick des 33-Jährigen - „als wenn er durch mich durchgeguckt hätte“.

Weitere Zeugen beobachteten das Geschehen und riefen unmittelbar die Polizei an. Eine 70-jährige Rentnerin sah, wie der sich entfernende Angeklagte das Tatmesser in einen Mülleimer warf. Die Personenbeschreibung führte zu einer schnellen Festnahme in der Nähe des Tatorts. Alle dabei eingesetzten Beamten berichteten von einem merkwürdigen Beschuldigten, der ihre Fragen nicht beantwortete, sich ansonsten aber brav verhielt. Die meisten verstanden die Äußerungen des abwesend wirkenden Mannes nicht. Sie hatten scheinbar überhaupt nichts mit ihren Fragen zu tun. Ein Beamter war jedoch nahe dran und rang dem Gesprochenen einen merkwürdigen Sinn ab. Er hatte den Beschuldigten nach den Gründen für den Messerangriff gefragt. „Mein Name ist John“, habe der 33-Jährige geantwortet und mit diesem John in ihm gesprochen: „Hast du jemandem ins Gesicht gestochen?“ „Nein!“, habe der innere Gesprächspartner geantwortet. Eine weitere Zeugin unterstrich diesen Eindruck einer gewissen Bewusstseinsspaltung, eines Seins, das nicht von dieser Welt ist: „Er hat mit irgendwas gesprochen, was nicht da war.“ Es ist die Aufgabe des psychiatrischen Sachverständigen Dr. Nikolaus Grünherz diese Befunde zu einem Gesamtbild der psychotischen Erkrankung des Beschuldigten zusammenzuführen.

Der Prozess wird heute ab 13 Uhr im Landgericht fortgesetzt.