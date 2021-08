Foto: Michael May / IKZ

Nachdem im Mai die Vorbereitungen für die neue Brücke begonnen haben und die beiden Widerlager im Bereich der Bohrpfähle hergestellt wurden, folgt bald ein „Meilenstein“ am Lasbecker Brückenbauwerk.

Baustelle Der Brückenneubau in Lasbeck geht im September weiter

Lasbeck. Die Baumaßnahmen an der Lasbecker Brücke gehen weiter. Vom 3. bis 6. September ist Lasbeck deshalb nur fußläufig erreichbar.

Bei der Brückenbaumaßnahme der Stadt Iserlohn und der Deutsche Bahn Netz AG am Lasbecker Weg steht der nächste „Meilenstein“ an: Nachdem im Mai die vorbereitenden Bauarbeiten für die neue Brücke begonnen haben und die beiden Widerlager im Bereich der Bohrpfähle hergestellt wurden, werden nun laut einer Mitteilung der Stadt Iserlohn am ersten Septemberwochenende die Tragelemente des neuen Brückenbauwerks eingehoben.

Dafür muss der Kreuzungsbereich Stenglingser Weg und Lasbecker Weg in der Zeit von Freitag, 3. September, 18 Uhr, bis Montag, 6. September, 6 Uhr, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. In dieser Zeit kann der Ortsteil Lasbeck nur zu Fuß erreicht oder verlassen werden. Die Feuerwehr wird, wie auch beim Einhub der Behelfsbrücke in 2019, mit Einsatzfahrzeugen im Ortsteil Lasbeck präsent sein.

500-Tonnen-Mobilkran wird 45 Tonnen schwere Einzelteile heben

Ein im Kreuzungsbereich aufgestellter 500 Tonnen-Mobilkran wird in der Zeit der Sperrung die bis zu 45 Tonnen schweren Einzelteile einheben. Aufgrund der Krangröße und der benötigten Aufstellfläche von zirka einhundert Quadratmetern kann der Fußgängerverkehr ausschließlich über die Behelfsbrücke in Richtung des alten Bahnhofs Nachrodt und die dortige Lennebrücke in Richtung der B 233 geführt werden. Eine vorübergehende Freigabe dieser Lennebrücke für Fahrzeugverkehr wird leider nicht möglich sein.

Die Stadt Iserlohn und die Deutsche Bahn bitten schon jetzt um Verständnis für die unvermeidlichen Einschränkungen. Die Anwohner werden in der Woche vor der Sperrung noch einmal direkt informiert.

Für weitere Informationen und Fragen steht der Bereich Tiefbau, Abteilung Straßen und Brücken, Telefon 02371/217-2737, gern zur Verfügung

