„Der Friede hat den längeren Atem“

Es war ein sehr besonderes und ganz besonders stilles Totengedenken, das gestern anlässlich des Volkstrauertages im Park von Haus Letmathe veranstaltet wurde. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne ein Wort und Musik, haben Christian Grobauer als gewähltes Ratsmitglied Letmathes und der Vorsitzende der Letmather Reservistenkameradschaft, Michael Barth, ebenfalls Ratsmitglied, den Kranz am Gedenkstein niedergelegt. Dabei waren die Voraussetzungen besser denn je, vermutlich war es noch nie so warm, und sonnig wie gestern. „Wir haben hier schon bei Regen, Schnee, Graupel und Sturm gestanden“, sagte Christian Grobauer, der schon seit 2008 die Kranzniederlegung vornimmt. Dieses Jahr hätte es sehr freundlich sein können. Aber: „Es ist wie es ist. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mit Publikum ein angemessenes Totengedenken haben.“

Wer also Gedanken zum Volkstrauertag hören wollte, der musste den Gang in die Kirche antreten – etwa in die evangelische Friedenskirche, wo Pfarrer i. R. Burckhardt Hölscher in seiner Predigt die aus den Fugen geratene Welt am Kriegsende mit vielen Zitaten Letmather Zeitzeugen in Erinnerung rief. Zitate, die auch darauf zielten, dass der Hass der Nazis sehr tief in damaligen Kinderseelen eingedrungen sei. Gleichzeitig erinnerte Hölscher an die Geschichte des Volkstrauertages, der 1922 als Heldengedenktag begründet und in der Folge von den Nazis instrumentalisiert worden sei. Der 1952 als Trauertag wiederbelebte Gedenktag werde bis heute von rechten Kräften unterwandert und korrumpiert. „Allein daran kann man sehen, dass der Nationalsozialismus kein ,Vogelschiss der großen und stolzen Geschichte Deutschlands’ sei“, spielte er auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Alexander Gauland an. „Wer so etwas sagt, ist ein Volksverhetzer“.

Endlich wieder ein Präsident, der von Versöhnung spricht

Für Hölscher sind die Mächte des Bösen real, nicht nur angesichts von Fremdenhass und Gewalttaten, sondern schon dann, wenn sich in Deutschland Selbstherrlichkeit breit macht oder wenn in der Corona-Krise Verschwörungstheorien gedeihen. Auch das erinnere an das Kriegsende, als es hieß, die Amerikaner vergifteten die Kinder mit Schokolade. Er sparte aber auch den brutalen IS-Terror nicht aus, ebenso wenig wie die Entwicklung in den USA. Nach den Jahren der Spaltung, der Hetze und des lauten Twitter-Gedröhnes habe ihn die Rede von Joe Biden zu Tränen gerührt – „endlich wieder ein amerikanischer Präsident, der von Versöhnung und vom Miteinander spricht.“ Auch das sei eine Zeichen dafür, dass der Friede am Ende den längeren Atem haben werde.