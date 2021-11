Der Impfbus kommt Samstag nach Iserlohn-Letmathe

Foto: Michael May / IKZ

Letmathe/Iserlohn. Am Wochenende kann man sich in Letmathe wieder ohne Anmeldung eine Corona-Schutzimpfung abholen.

Der Impfbus des Märkischen Kreises macht am heutigen Samstag von 10 bis 13 Uhr wieder Halt am Letnetti-Platz in Letmathe. Erst- und Zweitimpfungen sind möglich, und wenn die Grundimmunisierung sechs Monate zurück liegt, auch der sogenannte Booster.

Impfwillige werden gebeten, gegebenenfalls die Unterlagen der Erst- und Zweitimpfung mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

