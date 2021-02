Der richtige Käufer für Haus Höynck ist noch nicht gefunden

Foto: Michael May / IKZ

Gastronomie in Letmathe

Letmathe. Ilona und Wilhelm Höynck suchen den richtigen Käufer für ihre Restaurant-Immobilie – und sind froh, aufgehört zu haben.

Ilona und Wilhelm Höynck verfolgen die heimischen Entwicklungen in der Corona-Krise mit gemischten Gefühlen: Einerseits tut es ihnen als ehemalige Betreiber der Gastwirtschaft Haus Höynck in der Seele weh, wie die Gastronomien auch an der Lenne darben – mit dem „Parea“ im Kolpinghaus hat inzwischen der erste frühere Kollege aufgegeben (wir berichteten).

Andererseits ist das Ehepaar im Nachhinein froh, aufgehört zu haben: „Wir haben unbewusst alles richtig gemacht, als wir Ende 2019 zugemacht haben. Da hatten wir noch keine Ahnung, was auf uns zukommt“, sagt Ilona Höynck mit Blick auf die wenige Monate später nach Deutschland übergeschwappte Pandemie.

Ilona und Wilhelm Höynck haben Zum Jahresende 2019 für immer geschlossen – und damit eine 400-jährige Tradition an der Hagener Straße besiegelt. Foto: Michael May / IKZ

Das griechische Restaurant werde nicht der einzige Betrieb bleiben, dem es an den Kragen geht, bevor Corona ausgestanden ist, befürchtet sie: „Ich bin davon überzeugt, dass einige Gastronomen das wirtschaftlich nicht überleben werden“, lautet ihre düstere Prognose. Derweil versuchen sie und ihr Ehemann, der eine nebenberufliche Tätigkeit als Koch aufgenommen hat – die derzeit freilich ruht – die Immobilie an der Hagener Straße zu veräußern. Zwei Anzeigen bewerben das frühere Haus Höynck als „alteingesessene Gaststätte nahe der Letmather Innenstadt“ beziehungsweise als „vielseitige“ Investitionsmöglichkeit. Kein Zufall, erklärt Ilona Höynck: „Es wäre schön, wenn ein Gastronom das weiterführen würde. Wir haben da aktuell einen Interessenten, das ist aber noch nicht klar. Die meisten Investoren wollen hier alles abreißen, das wäre sehr schade.“

Die Immobilie hätte längst den Besitzer wechseln können, lässt sie durchblicken, aber bislang sind die Eigentümer mit den Angeboten und der Perspektive für das Haus nicht einverstanden – sie möchten abwarten und weiter verhandeln. Ilona Höynck beschreibt die Stimmung in der Branche als „miserabel“, nicht alle hätten die letzte Überbrückungshilfe ausgezahlt bekommen und für viele gehe es um die Existenz: „In der Haut meiner früheren Kollegen möchte ich jetzt nicht stecken. Da braucht man momentan ein dickes Fell.“

Die langjährige Gastwirtin kann sich aber auch nicht vorstellen, dass die Gastronomie ganz zugrunde geht oder die Menschen nach der Krise nicht mehr ausgehen wollen: „Ich glaube, die, die es überstehen, werden nach Corona richtig was zu tun kriegen.“